دکتر عباسعلی تسنیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند نامگذاری روز ایمنی در برابر زلزله در روز 5 دی ماه افزود: به مناسبت حادثه زلزله بم در روز 5 دی، پیشنهاد نامگذاری این روز به نام روز "ایمنی در برابر زلزله" از سوی پژوهشگاه زلزله ارائه شد که این پیشنهاد از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شد.

ایران جزء اولین کشورهایی است که روزی را با عنوان زلزله در تقویم وارد کرد که در صورت تداوم آن با برنامه هایی که در سالهای متمادی دنبال می شد، اثرات مطلوبی در جامعه در زمینه بالا بردن آگاهی عمومی و جلب توجه متخصصان در کشور زلزله خیزی مانند ایران را شاهد بودیم

وی با اشاره به راه اندازی دبیرخانه دائمی در این پژوهشگاه اضافه کرد: به دنبال پذیرفته شدن این پیشنهاد، برای این منظور دبیرخانه دائمی در پژوهشگاه راه اندازی شد. هدف از ایجاد این دبیرخانه این بود که متخصصان و محققان این حوزه نتایج تحقیقات یک ساله خود (از 5 دی تا 5 دی سال بعد) را مرور کنند و در صورتی که این نتایج منجر به ارائه راهکارهای اجرایی و اثر بخش شود آن را در قالب ضوابط و آیین نامه مورد بهره برداری قرار دهیم.

رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله، نامگذاری روزی به نام روز "ایمنی در برابر زلزله" را نوعی هشدار فرهنگی در مورد زلزله دانست و خاطرنشان کرد: این به معنی این است که کلیه دست اندرکاران و افراد عادی جامعه با اطلاعاتی که در اختیار دارند با توجه به بزرگا و ویژگیهای زلزله، راهکارهای لازم برای دستیابی به ایمنی در برابر زلزله را اتخاذ کنند.

وی با تاکید بر اینکه برای حذف این روز پژوهشگاه زلزله در جریان قرار نگرفته است، اضافه کرد: روز 8 آذر ماه به عنوان هفته کاهش بلایای طبیعی نامگذاری شده است که این روز کلیه بلایای طبیعی از جمله سیل و طوفان را شامل می شود. در این هفته مانورهای عمومی در سطح مدارس برای افزایش آگاهی برگزار می شود. به نظر می رسد دست اندرکاران امر با توجه به این موضوع روز 5 دی ماه را از تقویم حذف کردند.

هر چه به پیش می رویم آمارهای رخداد زلزله با بزرگای مختلف در حال تغییر است به گونه ای که در کمتر از 2 ماه 4 زلزله با بزرگای بیش از 5/5 رخ داده است

تسنیمی با بیان اینکه ایران جزء اولین کشورهایی است که روزی را با این عنوان در تقویم وارد کرد به مهر گفت: از سال 87 روز 5 دی به نام روز "ایمنی در برابر زلزله" نامگذاری شده بود که در صورت تداوم آن با برنامه هایی که در سالهای متمادی دنبال می شد، اثرات مطلوبی در جامعه در زمینه بالا بردن آگاهی عمومی و جلب توجه متخصصان در کشور زلزله خیزی مانند ایران را به دنبال داشت.

رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله با اشاره به وضعیت گسل های ایران و لرزه خیزی آن افزود: داده های به دست آمده نشان می دهد که هر چه به پیش می رویم آمارهای رخداد زلزله با بزرگای مختلف در حال تغییر است به گونه ای که در کمتر از 2 ماه 4 زلزله با بزرگای بیش از 5/5 رخ داده است.

تسنیمی با اشاره به زلزله اخیر در کازرون تاکید کرد: در گذشته هر 10 سال یک بار زلزله هایی با بزرگای 7 و بیشتر داشتیم ولی در حال حاضر داده ها نشان می دهد که ما به سمت هر 10 سال دو زلزله با بزرگای بیش از 7 می رویم.

وی با اشاره به گذشت 10 سال از زلزله بم خاطر نشان کرد: لازم است تا با فرهنگسازی، آگاهی عمومی را نسبت به این پدیده طبیعی افزایش دهیم.

تدوین نقشه پراکندگی گسل های ایران

زلزله در ایران به 4 منطقه خطر نسبی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم می شود که طبق نقشه های لرزه خیزی، بیشتر پهنه ایران تحت پوشش مناطق لرزه خیز با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد است

تسنیمی از تدوین نقشه پراکندگی گسل های ایران در این پژوهشگاه خبر داد و به مهر گفت: این نقشه که دائما در حال به روز رسانی است، نشان می دهد که سراسر ایران با گسل های عدیده ای پوشیده شده است که اغلب آنها فعال هستند. این فعالیت مربوط به زمان حال نیست بلکه از چند هزار سال پیش فعال بودند.

وی با تاکید بر اینکه تمام ایران تحت تاثیر زلزله هایی با شدت بالا است اضافه کرد: طبق تقسیم بندی ما، زلزله به 4 منطقه خطر نسبی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم می شود که طبق نقشه های لرزه خیزی، بیشتر پهنه ایران تحت پوشش مناطق لرزه خیز با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد است. این امر نشان دهنده فعالیت گسل های ایران است که مناطق وسیعی از کشور را پوشش می دهد.

لزوم آموزش زندگی با زلزله

هیچ منافاتی ندارد که نام روز زلزله در کنار سایر وقایع در یک روز در تقویم گنجانده شود و در یک روز چندین وقایع که از نظر فرهنگ عمومی مهم هستند درج شود

رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله ادامه داد: گاهی شنیده می شود که گفتگو درباره زلزله موجب بروز نگرانی در جامعه می شود این گفته در حالی شنیده می شود که نگرانی ما درباره زلزله، تشویش عمومی از زلزله را افزایش می دهد. از این رو لازم است تا برنامه ریزی ها در خصوص زلزله به گونه ای باشد که مردم از وقوع آن نگران نشوند و زندگی در کنار زلزله را بیاموزند.

وی با تاکید بر لزوم اعتمادسازی در جامعه در این زمینه یادآور شد: با ارائه مسایل علمی و طرحهای کاربردی می توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم و آنها را مطلع کنیم که هیچ مسئله ای با وحشت حل نمی شود.

تسنیمی با تاکید بر باقی ماندن روز 5 دی ماه به عنوان روز "ایمنی در برابر زلزله " در تقویم یادآور شد: هیچ منافاتی ندارد که نام این روز در کنار سایر وقایع در یک روز در تقویم گنجانده شود و در یک روز چندین وقایع که از نظر فرهنگ عمومی مهم هستند درج شود.