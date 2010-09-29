سه تیم خارجی در رقابتهای مهر ماه آبادان شرکت می کنند

رئیس هیئت بوکس استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این رقابتها روز 25 مهرماه با حضور سه تیم عراق، پاکستان و تاجیکستان به همراه دو تیم از خوزستان و سه تیم از سایر استانهای کشور در شهر آبادان برگزار می شود.

حسن کاووسی افزود: متاسفانه با وجود اینکه در شهر آبادان چندین دستگاه عظیم صعنتی و تجاری وجود دارد ولی به غیر از اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان هیچ دستگاهی برای برگزاری این رقابتها با ما همکاری نداشته است.



وی با اشاره به اینکه انتظار داریم دستگاه ها و شرکتهای بزرگ استان ما را در برگزاری هر چه با شکوه تر این رقابتها یاری کنند، اضافه کرد: با این وجود، قصد داریم این رقابتها را با کیفیت بالایی برگزار کنیم تا مردم آبادان که علاقه فراوانی به ورزش بوکس دارند از برگزاری این رقابتها احساس خوشحالی کنند.

رئیس هیئت بوکس استان خوزستان با یادآوری اینکه در هجدهمین دوره این رقابت ها تیم آبادان با کسب پنج مدال طلا موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود، عنوان کرد: این رقابتها با شرکت تیمهایی از استانهای گیلان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و منتخب آبادان در سالن ولی عصر آبادان(عج) برگزار شده بود.



رشته بوکس بعد از فوتبال پرطرفدارترین ورزش در شهر آبادان به شمار می رود و همواره تعداد قابل توجهی از جوانان این شهر جذب این رشته هیجان برانگیز می شوند.



در تاریخ ورزش بوکس کشور می توان قهرمانان و مدال آوران فراوانی را مشاهده کرد که متعلق به شهر آبادان بوده اند و این نشان می داد که این رشته برای آبادانیها از اهمیت فراوانی برخودار است اما شروع جنگ تحمیلی همانند سایر بخشها و ورزشهای دیگر، این رشته پرطرفدار ورزشی را در این شهر از رونق انداخت اما بعد از پایان جنگ یک ایده قابل قبول رگه هایی از امید را در بین آبادانیها و مشتاقان این شهر به وجود آورد که می توانند دوباره این رشته ورزشی را در آبادان احیا کنند.



این ایده برگزاری رقابتهای بوکس با حضور پر شور ورزشکاران با نام پنجم مهر، یادواره شکست حصر آبادان بود که باعث شد آبادانیها دوباره برای دیدن رقابتهایی جذاب و دیدنی سالن ورزشی ولی عصر (عج) این شهر را به تسخیر درآوردند و هزاران نفر از مردم این شهر به این سالن هجوم ببرند و حتی جای نشستن و ایستادن در سالن باقی نگذارند.



اما این رقابتها در سالهای بعد با مشکلات، بدقولیها و ناهماهنگیهایی برگزار شد و باعث شدن دیگر آبادانیها برای احیای بوکس و همچنین دیدن رقابتهایی سطح بالا و باکیفیت نا امید شوند.



این رقابتها که در ابتدای برگزاری همواره در هفته دفاع مقدس برگزار می شد و روز پنجم مهر به پایان می رسید در سالهای اخیر در روزهایی غیر از چنین ایام حماسی و خاطره انگیزی انجام می شد که به خودی خود جای انتقاد دارد اما بدترین شکل برگزاری این رقابتهای این است که با وجود اینکه پسوند بین المللی به این جام گره خورده اما در سالهای اخیر شاهد هستیم این رقابتها بدون حضور تیمهای خارجی برگزار می شد و اصولا هیچ تیم خارجی به آبادان دعوت نمی شد.