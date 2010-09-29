40 میلیارد ریال زکات در خوزستان جمع آوری شد

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در طول سال دیدارها و نشستهای مختلفی با دبیر ستاد زکات استان خوزستان داشتیم و با توافقات انجام شده اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان اقدام به اعزام روحانی و استقرار آنها در محل خرید غلات کرد تا کشاورزان را مسائل و برکات پرداخت زکات آشنا کند.

وی افزود: خوشبختانه این امر با استقبال خوبی از سوی کشاورزان خوزستانی روبرو شد به طوریکه امسال مبلغ جمع آوری شده زکات استان به 40 میلیارد ریال رسید و این درحالیست که این مبلغ در سال 85 تنها 350 میلیون ریال بوده است.



بلک توضیح داد: زکات یکی از واجبات مالی و عبادی است که در نظام اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است و در منابع دینی مانند کتاب و سنت در ردیف نماز و جهاد قرار گرفته است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: زکات یکی ‏از پنج ستون دین اسلام به شمار می‏رود و اگر زکات اموال مطابق آنچه که در فقه اسلامی آمده مورد عمل قرار گیرد و به مرحله اجرا درآید اکثر کمبودهای اقتصای، فواصل طبقاتی و نیازهای مستمندان برطرف و در جامعه اسلامی، عدالت اجتماعی به پا خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان همچنین از برگزاری دوره آموزشی تبلیغ برای 120 نفر از روحانیون استان خوزستان خبر داد.



حجت الاسلام بلک در این خصوص تصریح کرد: این دوره در روزهای هشتم و نهم مهرماه در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان برگزار و در آن کلاسهایی همچون جامعه تبلیغی، اخلاق تبلیغ، آشنائی با پدیده های نوظهور و ارتباط موثر با جوانان برگزار می شود.



وی ضمن ابراز امیدواری از استفاده بهینه از این کلاسها توسط شرکت کنندگان گفت: اساتید در نظر گرفته شده برای تدریس از اساتید برجسته کشوری و استانی به شمار می روند که آنها نیز از برگزاری این دوره ابراز خرسندی کرده و دعوت این اداره کل را پذیرفته اند.