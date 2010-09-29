سه طرح بزرگ گردشگری در استان زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی شامگاه سه شنبه در آئین پنجمین دوره جشنواره آش ایرانی با تاکید بر لزوم پراکندگی توسعه زیرساخت های گردشگری افزود: در حال حال حاضر در سطح شهر زنجان پروژه های گردشگری به صورت عادلانه و با توجه به موقعیت های گردشگرپذیری توزیع شده است.



وی اجرای گردشگری در منطقه "زنجانرود" را یادآور شد و ادامه داد: با اجرای این طرح و بهره برداری از آن حجم گردشگری و ترافیکی منطقه ایل داغی کاسته خواهد شد.

رفیعی همچنین از تصویب طرح سبزه میدان خبرداد و افزود: این طرح به عنوان یکی از طرح های بزگ و مهم استان زنجان که سال ها اجرای آن معطل مانده است اجرا می شود و سرمایه گذاران برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده اند و در آینده ای نزدیک عملیات اجرایی این طرح نیز آغاز خواهد شد.



معاون عمرانی استاندار زنجان، سرعت بخشی به پروژه های عمرانی و گردشگری را به عنوان یک اصل مهم در فعالیت های عمرانی استان در دولت نهم و دهم مورد تاکید قرار داد و افزود: بهره برداری از پارک بانوان، پل غیر هم سطح حضرت ولیعصر(عج) و بازگشایی و بهره برداری از محور دلجویی از جمله مهم ترین اقدامات دولت در راستای توسعه فعالیت های عمرانی در استان زنجان است.

رفیعی در ادامه خواستار برگزاری جشنواره گردشگری در آینده در منطقه گردشگری زنجان نرود شد و افزود: برگزاری جشنواره هایی مانند آش ایرانی موجب معرفی ظرفیت های استان زنجان و آشنایی بیشتر مردم مناطق مختلف کشور با یکدیگر می شود.