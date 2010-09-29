وزارت بازرگانی از تولیدکنندگان مرغ حمایت نمی کند

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتظار تولیدکنندگان مرغ از مسئولان وزارت بازرگانی این است که به شعارهای که در مواقع خاص مثل عید نوروز و ماه مبارک رمضان که کشور با کمبود تولید مواجه بود می دادند، عمل کنند.

وی همچنین اظهار داشت: در حالیکه قیمت نهاده های تولید مانند ذرت، سویا، کنسانتره و جوجه به شدت افزایش یافته و در مقابل قیمت مرغ زنده به شدت در حال کاهش بوده و مرغداران کشور را متضررمی کند، مشکل اصلی تولیدکنندگان عدم توانایی فروش مرغهای تولیدی و دپو و انباشتگی مرغ در کشور و استانهای هست که مرغ مازاد برنیاز استان دارند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گیلان گفت: بر اساس تفاهمنامه بین اتحادیه سراسری مرغداران کشور و وزارت بازرگانی که در دهم مردادماه سال جاری منعقد شد در صورت کاهش قیمت مرغ به زیر 29 هزار ریال وزارت بازرگانی ملزم به جمع آوری مرغهای تولیدی است اما حالا که قیمتها به شدت کاهش یافته و شرایط برای تولید کنندگان بسیار سخت شده است از انجام تعهدات خود طفره می روند.

مرغداران سرمایه های خود را به ناچار به افرادی می دهند که امیدی به بازگشت آن ندارند

وی ادامه داد: وزن مرغ تولیدی در برخی از مرغداری ها از 3.5 کیلوگرم تجاوز کرده و برخی از مرغداران علی رغم گذشته بیش از دو ماه قادر به فروش مرغهای تولیدی خود نیستند و سرمایه های خود را به ناچار به افرادی می دهند که امیدی به بازگشت آن ندارند.

اسدالله نژاد یادآور شد: اگر وزارت بازرگانی بر اساس وظیفه ذاتی خود هرچه سریعتر نسبت به جمع آوری مرغ مازاد بر نیاز بازار به قیمت مناسب اقدام نکند، لطمات وارده بر این صنعت و اثرات بعدی ناشی از آن، آسیبهای جبران ناپذیر خواهد بود.