نخبگان گلستان باید شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی حسام شامگاه سه شنبه در حاشیه راه اندازی این دفتر در گرگان افزود: با پشتیبانی از نخبگان و استعدادهای بالقوه آنها می توان از آنها در راه پیشرفت استفاده کرد.



حسام ادامه داد: کشورهای غربی برای جذب نخبگان دیگر کشورها هزینه می کنند ما هم باید برای نخبگان خود هزینه کنیم زیرا این هزینه نیست و سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: دفاتر استانی از سال 87 راه اندازی شده اند و تا امروز 7 دفتر و امروز 12 دفتر دیگر راه اندازی می شوند.

وی تصریح کرد: دفاتر استانی نسبت به برنامه ریزی و شناسایی نخبگان استان عمل می کند و امیدواریم که موفق باشیم.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار گلستان نیز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: جنگ را نخبگان و استعدادهای برتر فرماندهی کردند.

وی افزود: نخبگان در جنگ دانش مناسب را آفریدند و سیستمهای تهاجمی دشمن را نابود کردند.

سوخته سرایی هوشمندی و بهره گیری از امکانات را نشانه نخبگی دانست و افزود: امروز در صحنه جنگ نرم هستیم و باید تلاش کنیم.

وی ادامه داد: در هشت سال جنک دشمن تهاجم و بخشی از سرزمین ما را تصاحب کرد و در حالیکه نیروی زیادی نداشتیم 50 هزار شهید دادیم در حالیکه دشمن با نیروی بیشتر 400 هزار نفر تلفات داشت.

وی ادامه داد: در جنگ ارزشهای الهی آفریده شد و شجاعت و دلاوری که همان حس دلاوری دوران جنگ است در درون رزمندگان قرار گرفته و توطئه های دشمن را در سنگر خودشان کشف و خنثی می کردند.

وی در ادامه به شهید چمران اشاره کرد و گفت: شهید چمران از نوابغ علمی دنیا بود که در دنیا رتبه ها علمی داشت اما رزمنده هم بود.



وی با اشاره به جنگ نرم گفت: استان ما ظرفیتهای خوبی دارد فقط باید فضای مناسب را ایجاد کنیم، توسعه دانشگاه پیام نور، ایجاد دانشگاه جامع گلستان، مرکز رشد سلولهای بنیادی در دانشگاه علوم پزشکی، مرکز رشد و مرکز بانک بند ناف شمال کشور و ...... از جمله مراکز علمی است که یا ایجاد شده اند و یا در حال ایجاد هستند.