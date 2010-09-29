میزبانی بندرعباس برای جشنواره شعر فجر منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره بینالمللی شعر فجر دو روز پیش با حضور دبیر و دیگر مسئولان این جشنواره برگزار شد و پیشنهاد میزبانی بندرعباس به تصویب نرسید.
در عین حال مقرر شد مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره در تهران برگزار شود و دو بازه زمانی (هفته اول و هفته آخر بهمن) برای برپایی این رویداد ادبی پیشنهاد شد.
بر اساس یکی دیگر از مصوبات جلسه دیروز امسال جشنواره شعر فجر به صورت متمرکز در تهران برگزار میشود و هیچ دبیرخانه استانی دایر نخواهد شد و صرفاً شبهای شعر در مراکز استانی برگزار میشود . بر این اساس 31 شب شعر در 31 مرکز استان برگزار میشود.
در واقع شاعرانی که مایل به حضور در پنجمین جشنواره شعر فجر هستند، آثار خود را الزاماً باید به دبیرخانه مرکزی که طی روزهای آتی در تهران دایر خواهد شد، بفرستند.
خبر دیگر از جشنواره مذکور اینکه فراخوان و پوستر آن طراحی و آماده شده و به زودی از طریق رسانهها به اطلاع عموم شاعران و اهالی ادب خواهد رسید.
همچنین بر اساس اطلاع خبرنگار مهر و بنا بر فراخوان تهیه شده، شاعران باید مجموعههای شعر خود را که در سالهای 88 و 89 به چاپ رسیده است، برای ارزیابی در این جشنواره به دبیرخانه آن ارسال کنند.
در عین حال امکان حضور شاعرانی که نتوانستهاند کتابشان را در مقطع زمانی یادشده به چاپ برسانند، پیشبینی شده و آنها میتوانند 10 تا 20 صفحه از اشعارشان را به این دبیرخانه ارسال کنند.
یحیی طالبیان قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور شعر و ادب رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر است. پرویز بیگی حبیبآبادی دبیر علمی و محمود اکرامیفر معاون او هستند. همچنین مسئولیت اجرایی این جشنواره با مصطفی امیدی است.
نظر شما