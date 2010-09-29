به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران با عبدالجبار کاکایی دبیر نخستین دوره این جشنواره ادبی برای تصدی مجدد این مسئولیت، پس از چندین ماه به نتیجه نرسید و مسئولیت دومین دوره این جایزه به محمدعلی بهمنی واگذار شد.
بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این خبر گفت: دو روز پیش از سازمان فرهنگی، هنری با من صحبت کردند و من هم این مسئولیت را پذیرفتم.
وی در عین حال اعلام برنامههای دومین دوره جشنواره "شبهای شهریور" را - که البته به دلیل تاخیر در برگزاری دومین دورهاش مسئولان نام آن را به "شبهای شعر جوان" تغییر دادهاند - به زمانی دیگر موکول کرد.
این جشنواره به زودی فراخوان میدهد و همچنین بر اساس اعلام قرار است 11 آذرماه امسال با همین نام (شبهای شعر جوان) برگزار شود.
پیشتر علی موذنی مدیر ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران در گفتگویی با خبرنگار مهر، از توافق با عبدالجبار کاکایی برای بر عهده گرفتن مسئولیت دبیری علمی این جشنواره خبر داده بود در حالی که همزمان کاکایی هر گونه مذاکره مسئولان این سازمان را با خود تکذیب کرده بود!
جشنواره مذکور سال گذشته برگزار نشد و امسال قرار است نهمین دوره آن برگزار شود. در این جشنواره تنها شاعران جوان با میانگین سنی 15 تا 30 سال امکان حضور دارند.
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