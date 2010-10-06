علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: اجلاس اتحادیه جهانی دوچرخه سواری با حضور روسای فدراسیونهای مختلف از جمله 9 کشور آسیایی، اکثر کشورهای اروپایی و چند کشور آفریقایی با هدف بررسی وضعیت آموزش و برگزاری مسابقات انتخابی المپیک در دو سال آینده، گردشگری و توریسم دوچرخه و توسعه این رشته در قاره آسیا و آفریقا در ملبورن استرالیا برگزار شد.
وی افزود: طبق برنامه UCI در سالهای 2011 و 2012 چهار مسابقه جام جهانی و دو مسابقه قهرمانی جهان برگزار میشود که در مجموع بهترین نفرات در بخش پیست انتخاب و جواز حضور در المپیک را بدست میآورند. در بخش جاده هم تیمی که بتواند در هر دو سال آینده در رده برترین تیم قاره خود بایستد با سه ورزشکار راهی لندن خواهد شد.
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری کشورمان در ادامه عدم دخالت کشورها در امور فدراسیونها را مهمترین بحث این نشست عنوان کرد و گفت: اتحادیه جهانی دوچرخهسواری به اتفاق آراء مصوباتی را برای عدم دخالت کشورها در امور فدراسیونها تصویب و بررسی کرد.
وی ادامه داد: بدین ترتیب فدراسیونها باید استقلال مالی داشته باشند و دولتها نباید در امور آنها دخالت کرده یا اینکه افرادی را به مجموعه آنها تحمیل کنند، مدیریت باید به صورت دموکراسی و انتخابی باشد.
زنگی آبادی خاطرنشان کرد: در این جلسه حاضرین در مورد فدراسیون دوچرخهسواری الجزایر هم تصمیم گیری کردند. دولت الجزایر سال گذشته رئیس فدراسیون دوچرخهسواری خود را برکنار کرده بود که به همین دلیل UCI مهلتی برای تغییر این شیوه انتخاب به آنها داد و در این نشست با موافقت اعضاء قرار شد با پایان یافتن این مهلت سه ماهه در صورت ادامه روند قبلی این فدراسیون را از هر گونه فعالیت بینالمللی تعلیق کند.
وی با اشاره به تاکید مکرر اتحادیه جهانی دوچرخهسواری مبنی بر توسعه این رشته در قارهها، گفت: UCI بر برگزاری بیشتر کلاسهای آموزشی برای رکابزنان، مربیان وداوران دو قاره آسیا و آفریقا تاکید و اعلام کرد که در این راستا هرگونه همکاری را با کشورها انجام می دهد.
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در پایان اظهار داشت: ما در حاشیه این اجلاس با مسئولان فدراسیون کشورهای مختلفی چون انگلیس، ایتالیا، چین و بسیاری دیگر برای تعامل و همکاری دو جانبه و برگزاری اردوهای مشترک مذاکره کردیم.
اجلاس اتحادیه جهانی دوچرخهسواری ابتدای هفته جاری در ملبورن استرالیا برگزار شد.
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