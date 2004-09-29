حضور كوتاه پيترفوندا درفيلم دوازده ياراوشن

نمايي ازپوسترفيلم " دوازده ياراوشن "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"به نقل ازبي بي سي اين هنرپيشه درزمره واپسين هنرپيشگاني است كه به جمع كثيربازيگران اين پروژه مي پيوندد.اوحضوربسياركوتاهي دراين اثرخواهد داشت و درنقش پدركاراكتر"مت ديمون " حاضرمي شود.

قسمت نخست اين اثربا نام " يازده ياراوشن " با شركت بازيگراني چون " جورج كلوني "،" براد پيت " ،" جوليا رابرتز" و" مت ديمون" مهمان سالنهاي سينما شد اين درشرايطي است كه قسمت دوم با حضورهنرپيشگاني چون " ادي ايزارد"،" كاترين زتا جونز" ،" رابي كولترين " و" بروس ويليس " ساخته مي شود.

دوازده ياراوشن " دنباله اي برفيلم پرفروش " يازده ياراوشن" به كارگرداني " استيون سودربرگ" است.فيلمبرداري اين اثر ازماه آوريل آغازشد.

فيلمهاي " يازده ياراوشن " و" دوازده ياراوشن " داستان گروهي ازسارقان رابيان مي كند كه درصدد سرقت ازاماكني برمي آيند كه تحت نظارت جدي هستند.



