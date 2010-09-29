جدول افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز هیئت های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی با مرتبه مربی آموزشیار و مربی را به ترتیب به میزان 9/2 و 5/2 تصویب کرد که بر این اساس حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال این افزایش ضریب برای این اعضای هیئت علمی تا 5/3 میلیون ریال می شود.

افزایش ضریب فوق العاده ویژه برای استادیاران، دانشیاران و استادان نیز به ترتیب 5/6، 5/2 و 4/8 تصویب شده که حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال این افزایش ضریب به ترتیب تا 5 میلیون ریال، تا 6 میلیون ریال و تا 7 میلیون ریال می شود.