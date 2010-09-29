جدول افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز هیئت های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی با مرتبه مربی آموزشیار و مربی را به ترتیب به میزان 9/2 و 5/2 تصویب کرد که بر این اساس حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال این افزایش ضریب برای این اعضای هیئت علمی تا 5/3 میلیون ریال می شود.
افزایش ضریب فوقالعاده ویژه اعضای هیئت علمی از ابتدای سال 1389 بر اساس جدولی که در ذیل می آید به تصویب رسیده است.
|
مرتبه علمی
|
ضریب فوقالعاده ویژه قبل
|
افزایش ضریب
|
ضریب
|
حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال افزایش ضریب مندرج در ستو ن 2
|
مربی آموزشیار
|
6/3
|
تا 9/2
|
تا 5/6
|
تا 5/3 میلیون ریال
|
مربی
|
4
|
تا 5/2
|
تا 5/6
|
تا 5/3 میلیون ریال
|
استادیار
|
6/5
|
تا 4/3
|
تا 9
|
تا 5 میلیون ریال
|
دانشیار
|
2/5
|
تا 3/3
|
تا 5/8
|
تا 6 میلیون ریال
|
استاد
|
8/4
|
تا 9/2
|
تا 7/7
|
تا 7 میلیون ریال
نظر شما