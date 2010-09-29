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۷ مهر ۱۳۸۹، ۸:۳۳

جدول افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی جدید

جدول افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی جدید

افزایش ضریب فوق‌العاده ویژه اعضای هیئت علمی از ابتدای سال 1389 که طی نشست فوق العاده مرکز هیئت‌های امنای وزارت علوم به تصویب رسیده منجر به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی از 5/3 تا سقف 7 میلیون ریال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز هیئت های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزایش ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی با مرتبه مربی آموزشیار و مربی را به ترتیب به میزان 9/2 و 5/2 تصویب کرد که بر این اساس حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال این افزایش ضریب برای این اعضای هیئت علمی تا 5/3 میلیون ریال می شود. 

افزایش ضریب فوق العاده ویژه برای استادیاران، دانشیاران و استادان نیز به ترتیب 5/6، 5/2 و 4/8 تصویب شده که حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال این افزایش ضریب به ترتیب تا 5 میلیون ریال، تا 6 میلیون ریال و تا 7 میلیون ریال می شود. 

افزایش ضریب فوق‌العاده ویژه اعضای هیئت علمی از ابتدای سال 1389 بر اساس جدولی که در ذیل می آید به تصویب رسیده است.

 مرتبه علمی

ضریب فوق‌العاده ویژه قبل

افزایش ضریب 
فوق العاده ویژه

ضریب
فوق العاده ویژه جدید

حداکثر سقف ریالی قابل پرداخت ناشی از اعمال افزایش ضریب مندرج در ستو ن 2 

مربی آموزشیار

6/3

تا 9/2

تا 5/6

تا 5/3 میلیون ریال

مربی

4

تا 5/2

تا 5/6

تا 5/3 میلیون ریال

استادیار

6/5

تا 4/3

تا 9

تا 5 میلیون ریال

دانشیار

2/5

تا 3/3

تا 5/8

تا 6 میلیون ریال

استاد

8/4

تا 9/2

تا 7/7

تا 7 میلیون ریال
 
بر اساس مصوبه مرکز هیئت های امناء وزارت علوم میزان افزایش ضریب فوق العاده ویژه (ستون 2) به نحوی تعیین می شود تا سقف ریالی قابل پرداخت یاد شده در ستون 4 رعایت شود.
کد مطلب 1160945

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