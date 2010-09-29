به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر ولایتی در مراسم افتتاح چهارمین دوره دکتری تخصصی طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در سالهای اخیر به همت بزرگان علم و معرفت کشور کار احیای فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی سامان گرفته است اما سئوال اینجا است که چه ضرورتی به این کار است و با وجود علم و فناوری در دهه های اخیر دانشجویان شاغل به تحصیل در طب سنتی چه دلایلی برای این رشته می یابند.

وی افزود: هویت هر ملتی به ریشه های تاریخی آن و به خصوص ریشه های فرهنگی آن ملت بستگی دارد. همه ملت ها به این موضوع توجه دارند و در جهت اثبات خود و بالابردن قوام خود به این ریشه ها تکیه می کنند. تاریخ گذشته ما مخلوطی از عوامل تاریخی، سیاسی و اجتماعی است و بدون استثنا گذشته علمی افتخار آمیزی هم داشته ایم.

ولایتی با اشاره به بررسی میزان توجه به فرهنگ و تمدن گذشته در کتابهای درسی کشورهای آسیایی و اروپایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با این بررسی این موضوع مشخص شد که توجه به فرهنگ و تمدن علمی گذشته کار عبثی نیست و زمینه اعتماد سازی را برای دانش آموزان که ذهنشان در حال شکل گیری است، نقش اساسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دانشجو و دانش آموز هر آنچه خوانده را نتیجه کار دیگران بداند در ذهنیتش این موضوع شکل می گیرد که ما مصرف کننده و غربی ها تولید کننده علم هستند و اعتماد به نفسی پیدا نمی کند که بدنبال علم برود. اگر فرد ریشه هایش با بیان نادرست شکسته شود نمی تواند به جلو حرکت کند.

رئیس گروه طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی کشور با اشاره به تاریخ علم به عنوان آینه ای در برابر ملتهای اصیل و با سابقه تاریخی تاکید کرد: نمی توان منکر سابقه فرهنگی ایرانیان شد و اگر حکومت زمینه را فراهم کند پیشرفت سریع تر خواهد بود همانطور که در سالهای بعد از انقلاب پیشرفت ما دوستان را خوشحال و دشمنان را ناراحت کرده است.

وی به خشم غربی ها از پیشرفت های ایران در موضوع هسته ای اشاره و خاطرنشان کرد: کار هسته ای کار ساده ای نیست و دعوا بر سر این است که ایران توانسته است در حوزه ای وارد شود که تنها تعداد معدودی از کشورها توان انجام آن را دارند و راه چند صد ساله را چند ساله طی کرده است.

ولایتی با اشاره به مباحثی که در مورد طب سنتی مطرح می شود یادآور شد: ممکن است به شما بگویند زمان گل گاوزبان گذشته است اما ما برای این موضوع استدلال عقلی و نقلی داریم. استدلال نقی این است که گروه هایی که در طب نوین هم پیشتاز هستند هنوز طب سنتی را رها نکرده اند و در کشورهای اروپایی محصولات طب سنتی به شکل امروزی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: توجه به طب سنتی در کشور ما ریشه دارتر است و زمانی که پزشکان طب نوین را خواندند مردم طب سنتی را حفظ کردند و رشته بین حال و گذشته را مردم در طب سنتی حفظ کردند و ما استمرار طب سنتی را مدیون مردم هستیم.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین الملل احیای پزشکی گذشته ایرانی را مهم توصیف کرد و گفت: ما باید صادر کننده پزشکی احیا شده گذشته باشیم. البته درست است که سازمان بهداشت جهانی به طب مکمل بها می دهد اما متاسفانه زمانی که بحث طب مکمل می شود طب سوزنی اول قرار می گیرد و جوشانده های ایرانی در انتهای آن. طب سوزنی با فرهنگ ما همخوانی ندارد و ما نباید در انتظار این بمانیم که فرنگی ها چه می گویند و بعد دنبال آن برویم بلکه اگر فرصت و وقت است باید بر روی احیای پزشکی ایرانی کار کنیم.