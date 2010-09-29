به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جعفری کارگردان مجموعه‌های پربیننده تلویزیون به زودی ساخت فیلم تازه‌اش را شروع می‌کند، فیلمنامه "راز آفرینش" را جعفری می‌نویسد و این روزها در فرانسه مشغول تحقیق و نگارش روی فیلمنامه است، بخشی از فیلمبرداری در فرانسه و سکانس‌هایی در مکه انجام می‌شود.

هنوز عوامل و بازیگران این فیلم انتخاب نشده‌اند اما احتمالا صدیقه صحت تهیه‌کننده این فیلم است. قاسم جعفری مجموعه‌های "خط قرمز"، "کمکم کن"، "همسفر"، "مسافری از هند" و فیلمهای سینمایی "دختران"، "بازنده"، "گرگ و میش"، "مجنون لیلی"، "قاصدک" و "ماه مهربان" را کارگردانی کرده است. فیلم سینمایی "دختران" به زودی در بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان روی پرده می‌رود.