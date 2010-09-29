جلسه فوق العاده شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تصویب نقشه جامع علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبردزفولی با اشاره به جلسه شب گذشته این شورا به ریاست رئیس جمهور گفت: در این جلسه ادامه بحث مربوط به نقشه جامع علمی کشور در دستور کار قرار گرفت و فصل سوم آن که اولویت "علوم و فناوری" بود بررسی و اولویت های بخشهای "الف"، "ب" و "جیم " هنر تصویب شد.

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: در این جلسه اعضای شورا، بخشهایی از اولویت هنر مربوط به حکمت هنر، هنر دفاع مقدس، هنرهای مرتبط با انقلاب، هنر معماری و شهرسازی، هنر طراحی لباس ایرانی و اسلامی، فیلم و سینما، رسانه‌های مجازی و بخش‌های مرتبط با صنایع‌دستی و هنرهای نمایشی، داستان نویسی، رمان و شعر را تصویب کردند و بقیه اولویت‌ها نیز به جلسه آینده شورا موکول شد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه رئیس جمهور به درخواست اعضای شورا گزارشی از سفر به سازمان ملل متحد ارائه کرد و اعضای شورا از مواضع شجاعانه، ‌منطقی و عدالت‌خواه و توام با اقتدار رئیس جمهور از ملت ایران در برابر دنیا قدردانی کردند.