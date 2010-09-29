وزرای بهداشت دولتهای هشتم تا دهم عضو فرهنگستان علوم پزشکی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مباحث مطرح در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بر اساس رای شورا دکتر سید محمود طباطبایی، محمدرضا کلانتر معتمدی، سهراب‌پور، محمدرضا شمس اردکانی، فاطمه سادات نیری، کامران باقری لنکرانی، محمدرضا رزاقی، سید محسن فروتن، محمد غفرانی، حسینعلی شهریاری، سیدجمال‌الدین سجادی، شهربانو نخعی، مسعود پزشکیان، حسن امامی رضوی، ‌ضیاء‌الدین تابعی و دکتر مرضیه وحید دستجردی به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی انتخاب شدند.

وی همچنین از تایید پیشنهاد ریاست برخی از روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: در این جلسه همچنین بر اساس رای اعضای شورا محمود محمدزاده شبستری به ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، منصور شکیبا به ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، محمد شکاری به ریاست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، فرهاد پورفرضی به ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و رضا صفی آریان به ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان انتخاب شدند.