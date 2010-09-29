دکتر الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در مورد بهترین شیوه برای مطالعه متون تخصصی به منظور درک بهتر، به خبرنگار مهر گفت: برای خواندن متون فلسفی به منظور درک و فهم عمیق آنها مهم است که هدفی در ذهن وجود داشته باشد.

پیش از خواندن یک متن، باید مشخص باشد چه انتظاری از متن داریم

وی افزود: به عبارت دیگر زمانی مطالعه عمیق است که هدفی در ذهن وجود داشته باشد و مطالعه هدفمند باشد.

مؤلف "ضرورت یکپارچگی" یادآور شد: بنده خودم زمانی که مطالعه می‌کنم در ابتدا از خود می‌پرسم که چه چیزی را می‌خواهم از این متن به دست آورم؟ با مطالعه این متن چه مسائل معرفتی از من حل خواهد شد؟ از متن انتظار دارم که به چه مسائلی اشاره کند؟

وی در ادامه تصریح کرد: در حین مطالعه متن همچنین لازم و ضروری است که نکات مربوط به موارد اختلاف و عدم توافقهای خواننده با متن روشن و تصریح شود. به این معنا که باید برای ما روشن باشد که نویسنده با چیزهایی مخالف است. همچنین این موضوع روشن شود که در کجاها و در چه مواردی ما با نویسنده و مؤلف کتاب همسو نیستیم.

وی تأکید کرد: هیچ چیز بهتر از مشخص کردن نکات و موارد اختلاف نویسنده با خواننده به درک بهتر متن کمک نمی‌کند. به عبارت دیگر با مشخص کردن مواردی که با پیش فرضهای ما در تضاد قرار دارند متن بهتر درک و فهم می‌شود.

استاد فلسفه دانشگاه میشیگان با اشاره به اینکه یکی از کارهایش در حین مطالعه متن یادداشت برداری از نکات مسأله‌دار است، گفت: پس از یادداشت‌برداری از این نکات، توضیحات خودم را می‌افزایم. در مواردی که نویسنده و مؤلف کتاب، صاحب دیدگاهی است که با دیدگاه بنده در تضاد قرار دارد، توضیحاتی در داخل پرانتز یادداشت می‌کنم.

مواجهه با متن باید از زوایای گوناگون صورت گیرد

فیلسوف اخلاق معاصر یادآور شد: وقتی با متنی با دغدغه قبلی مواجه می‌شوید و از پیش مسأله در ذهن دارید نکاتی که به حل این مسأله کمک می‌کند را فرا می‌گیرید و ذهن را برای مواجهه با مسأله‌های دیگر آماده می‌کنید.

استاد پیشین دانشگاه هاروارد تصریح کرد: متون مهم و کلیدی در تاریخ فلسفه، باید بارها و بارها و از زوایای گوناگون مطالعه و بررسی شوند تا از این طریق نکات جدید و مسأله‌های تازه پیش روی ما قرار گیرند.

اندرسون در پایان یادآور شد: وقتی از زوایای گوناگون با یک متن مواجه می‌شوید نکاتی از متن که قبلاً برای شما نامشخص بوده، مکشوف خواهد شد.