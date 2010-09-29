فلسطینی ها حق خروج از مذاکرات سازش را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دبیر کل اتحادیه عرب گفت: اگر شهرک سازی اسرائیل در اراضی فلسطینی ها ادامه پیدا کند فلسطینی ها این حق را دارند تا از مذاکرات خارج شوند.

وی بار دیگر ادامه گفتگو در شرایط ساخت و ساز اسرائیلی در اراضی فلسطینی را یک "اتلاف وقت" توصیف کرد.

عمرو موسی اضافه کرد که ادامه گفتگوها در کنار از سرگیری فعالیت های شهرک سازی پس از یک توقف 10 ماهه "اتلاف منافع عربی" و نادیده گرفتن آن خواهد بود.

وی گفت که اتحادیه عرب از موضع محمود عباس ریاست تشکیلات خودگردان که گفته است "اسرائیل باید بین صلح و ادامه شهرک سازی یکی را انتخاب کند" حمایت می کند.