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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

تصویر روبات هشت انگشتی /

هشت انگشتی؛ روباتی برای شستشوی موهای سر سالمندان

هشت انگشتی؛ روباتی برای شستشوی موهای سر سالمندان

ژاپنی ها قصد دارند روباتی آرایشگر را در کشورشان عرضه کنند. روباتی ویژه شستشوی موهای مشتریان در آرایشگاهها، بیمارستانها و حتی مراکز نگهداری از سالمندان که هر دستش 8 انگشت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات که حاصل تلاش متخصصان روباتیک شرکت پاناسونیک است، عملکردی مشابه دست آرایشگران داشته و با هدف کمک به افراد سالمند در ژاپن طراحی شده است.

دو بازوی روبات با حرکت کردن در زوایای مختلف سر فرد را به صورت سه بعدی اسکن کرده و اندازه ها و شکل آن را به منظور محاسبه میزان فشاری که باید برای شستشو به مناطقی خاص از سر وارد کرد اندازه گیری می کنند.

هر یک از این بازوهای روباتیکی 8 انگشت دارند و سه موتور به صورت مستقل حرکت و فشار مورد نیاز برای حرکات ماساژ مانند آنها را کنترل می کنند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، سخنگوی پاناسونیک در مراسم رونمایی این روبات در سی و هفتمین نمایشگاه بازتوانی و مراقبتهای خانگی توکیو اعلام کرد روبات شوینده به منظور تامین نیروی مورد نیاز در بیمارستانها و مراکز بهداشتی برای رسیدگی به سالمندان ساخته شده است.

کد مطلب 1160993

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