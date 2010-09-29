هشت انگشتی؛ روباتی برای شستشوی موهای سر سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات که حاصل تلاش متخصصان روباتیک شرکت پاناسونیک است، عملکردی مشابه دست آرایشگران داشته و با هدف کمک به افراد سالمند در ژاپن طراحی شده است.

دو بازوی روبات با حرکت کردن در زوایای مختلف سر فرد را به صورت سه بعدی اسکن کرده و اندازه ها و شکل آن را به منظور محاسبه میزان فشاری که باید برای شستشو به مناطقی خاص از سر وارد کرد اندازه گیری می کنند.

هر یک از این بازوهای روباتیکی 8 انگشت دارند و سه موتور به صورت مستقل حرکت و فشار مورد نیاز برای حرکات ماساژ مانند آنها را کنترل می کنند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، سخنگوی پاناسونیک در مراسم رونمایی این روبات در سی و هفتمین نمایشگاه بازتوانی و مراقبتهای خانگی توکیو اعلام کرد روبات شوینده به منظور تامین نیروی مورد نیاز در بیمارستانها و مراکز بهداشتی برای رسیدگی به سالمندان ساخته شده است.