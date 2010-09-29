امنیت کردستان مدیون گام های استوار پیشمرگان کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، همزمان با روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، تحرکات گروهک های ضد انقلاب در استان کردستان آغاز شد و با آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله از جانب رژیم بعث عراق، تحرکات مختلف این گروهک ها نیز شدت گرفت و رزمندگان در دو جبهه مختلف به جنگ با دشمنان نظام اسلامی پرداختند.

در حالی که روند پاک سازی مناطق مختلف کردستان از وجود عناصر ضد انقلاب ادامه داشت و بسیاری از مردم بومی منطقه با حضور در میان نیروهای انقلاب اسلامی به عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده بودند و در راستای نهادینه کردن امنیت در این منطقه که بعد از پیروزی انقلاب وضعیت نامشخصی داشت، مشارکت جدی و فعالی داشتند ولی فعالیت های افراد فریب خورده و وابسته به گروهک های ضد انقلاب نیز وارد روند رو به رشدی شده بود.

مهاجرت اعضای کمیته های انقلاب اسلامی کردستان به کرمانشاه

در کنار عضویت تعدادی از مردم بومی استان کردستان در کمیته های موقت انقلاب اسلامی برای دست گرفتن اداره امور مناطق شهری و روستایی استان کردستان، تحرکات ضد انقلاب نیز شدت بیشتری به خود گرفت و کار به جایی رسید که بر اثر فشارهای گروهک ها بسیاری از مسئولان کمیته های استان کردستان که از نیروهای بومی بودند، به استان های همجوار از جمله کرمانشاه و همدان و در مواردی به تهران مهاجرت کردند.

شهید بروجردی به عنوان فرمانده سپاه منطقه هفت کشور که آن زمان در کرمانشاه مستقر بود در منطقه حضور داشت و بعد از قبول این مسئولیت ارتباط جدی و گسترده ای را با مردم بومی منطقه به ویژه در شهرهای کردنشین غرب کشور برقرار کرده و به نحو بسیار شایسته و مناسبی از اعضای کمیته های انقلاب که مجبور به ترک استان کردستان شده بودند، در کرمانشاه استقبال کرد.

طرح اولیه تاسیس سازمان پیشمرگان کرد توسط شهید بروجردی و از سال 58 اجرایی شد

طرح اولیه تاسیس و تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در همین روزهای سال 58 و قبل از آغاز جنگ تحمیلی در کرمانشاه و با تلاش شهید بروجردی و تعدادی از نیروهای بومی منطقه و اعضای کمیته انقلاب اسلامی که مجبور به ترک کردستان شده بودند، شکل گرفت و بعد از گذشت چند سال، سازمان پیشمرگان کرد مسلمان به جایی رسید که در بسیاری از عملیات های مقابله با ضد انقلاب و همچنین هشت سال دفاع مقدس نقش ویژه و حیاتی بر عهده گرفت.

شهید بروجردی موفق شد که در سال ۵۸ و با مشارکت نیروهای بومی منطقه و علاقمندان به نظام اسلامی سازمان پیشمرگان مسلمان کرد را در سنندج تشکیل و سپس "مامو رحیم احمدی" را به عنوان فرمانده آن منصوب کرد، که این سازمان در ادامه راه خدمات شایسته ای را به نظام اسلامی ارائه کرد و سهم بسیار زیادی را در تامین و نهادینه کردن امنیت در استان کردستان برعهده داشت .

با تاسیس و راه اندازی اولیه سازمان پیشمرگان مسلمان کرد و عضویت بسیاری از نیروهای بومی و خوشنام منطقه باعث شد تا خیلی سریعتر از آن چه که موسسان فکر می کردند، این سازمان شکل رسمی به خود بگیرد و به عنوان یک نیروی چریکی و عملیاتی در صحنه های مختلف به دفاع از کیان نظام اسلامی بپردازد.

با حضور نیروهای بومی جایگاه و نقش پیشمرگان کرد ارتقاء پیدا کرد

در حالی که در ابتدا هدف از تشکیل و راه اندازی پیشمرگان مسلمان کرد مقابله با ضد انقلاب در استان کردستان و پاک سازی این منطقه از وجود افراد فریب خورده بود ولی بعد از گذشت یک سال و با آغاز جنگ تحمیلی سازمان پیشمرگان مسلمان کرد با هدایت شهید بروجردی و مشارکت بسیاری از مردم منطقه نقش بسیار مهمی را در عملیات های مختلف هشت سال دفاع مقدس در مناطق مختلف استان بر عهده گرفت.

پس از شهادت شهید بروجردی در اول خرداد سال 62، فعالیت های سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در منطقه همچنان ادامه پیدا کرد و با افزایش چشم گیر نیروهای بومی در این سازمان بر تاثیر گذاری آن در منطقه افزوده می شد و در اکثر عملیات های مقابله با ضد انقلاب و جنگ تحمیلی در منطقه ردپایی از اعضا این سازمان وجود داشت.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج و در خصوص نحوه شکل گیری و همچنین تاثیر سازمان پیشمرگان مسلمان کرد، اظهار داشت: تاریخ تاسیس و آغاز به کار سازمان پیشمرگان مسلمان کرد همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و در استان کردستان شکل گرفت و عده ای از دوست داران نظام اسلامی و اقشار مختلف مردم در راستای کمک به توسعه و آبادانی استان نسبت به راه اندازی و تاسیس این سازمان اقدام کردند.

الله نور نورالهی بیان داشت: موسسان و افراد موثر در تاسیس سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در استان کردستان ابتدا به عنوان حزب الله در این منطقه فعالیت می کرده و به دفاع از آرمان های انقلاب نظام می پرداختند که البته تحت فشار نیروهای فریب خورده و عوامل ضد انقلاب نیز قرار داشتند ولی سپس به تاسیس و راه اندازی سازمان پیشمرگان مسلمان اقدام کرده و نقش مهمی در تامین امنیت منطقه بر عهده گرفتند.

تقدیم 5400 شهید در کردستان به نظام اسلامی

وی گفت: مردم استان کردستان در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی در دفاع از آرمان های این نظام الهی و امام راحل (ره) از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نکرده و تقدیم بیش از پنج هزار و 400 شهید در راستای دفاع از نظام اسلامی، هشت هزار جانباز و هزار آزاده گرانقدر نشان از شجاعت، ایثار و فداکاری مردم این منطقه است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به نقش پیشمرگان مسلمان کرد در راستای نهادینه کردن امنیت در این استان و مقابله با ضد انقلاب، عنوان کرد: پیشمرگان مسلمان کرد در صحنه های سخت و در اجرای عملیات های مختلف بر علیه ضد انقلاب به عنوان چشم فرماندهان محسوب می شدند و در گرفتاری های متعدد نیز گره گشا بودند.

شهید سعید توفیقی از مجاهدان راستین دفاع از نظام اسلامی بود

نورالهی به جایگاه و نقش شهید بروجردی در راستای تاسیس و راه اندازی سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در استان کردستان اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر نقش این سردار شهید نمی توان از جایگاه و تاثیرگذاری شهید سعید توفیقی که از نیروهای بومی و مخلص در این سازمان بود به سادگی گذشت.

وی شهید توفیقی را از جمله مجاهدان راستین و جهادگران دفاع از اسلام و قرآن نام برد و افزود: آن مرد بزرگ نامش نه تنها بر کتیبه های تاریخ مجاهدت های مردان کرد، بلکه بر لوح زرین قلب مجاهدان مهاجر که از استانهای سراسر کشور به کردستان آمده بودند، باقی و ماندگار خواهد بود.

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در جریان هشت سال جنگ تحمیلی و همچنین در درگیری با عوامل ضد انقلاب بسیاری از نیروهای شاخص در سازمان پیشمرگان مسلمان کرد به شهادت رسیدند و بعد از پایان هشت سال دفاع مقدس و در جریان ترورهای کور گروهک ها نیز تعدادی دیگر از این مجاهدان شربت شهادت نوشیدند.

با اینحال بلندی های شاهو، اورامان، تته، آبیدر و آربابا و چهل چشمه هرگز رشادت های این بزرگ مردان تاریخ را از یاد نخواهد بود و امنیت امروز کردستان مرهون گام های استوار این عزیزان است.

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گزارش: آرمان نصرالهی