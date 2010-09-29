به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شکارچیان حیوانات این روزها از جای جای کشور تفریح را بهانه ای برای غارت طبیعت بکر استان لرستان قرار داده اند تا با هجوم به دشتها و کوههای این دیار به جان طبیعتی بیفتند که همزاد زیبایی این سرزمین دیدنی است.

استان لرستان به عنوان بام طبیعت ایران همواره با حضور شکارچیانی مواجه بوده است که برای تفریح، سرگرمی، تجارت و ... حیات وحش این استان را به مخاطره انداخته اند.

در هفته جاری استان لرستان صحنه دستگیری شکارچیانی بود که اقدام به شکار کل و بز، کبک و خرگوش کرده بودند تا بازهم طبیعت لرستان شاهد زخم دیگری باشد که تفنگهای شکارچیان به قلب آن وارد می کنند.

خرگوشهای بی گناه قربانیان سلاح های مخوف شکارچیان

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: گارد اجرایی سفیدکوه خرم آباد در این هفته طی یک عملیات موفقیت آمیز با همکاری همیاران محیط زیست موفق به دستگیری شکارچیان غیر مجاز کبک در منطقه باهر خرم آباد شدند.

محمد حسین بازگیر ادامه داد: از متخلفین یاد شده 10 قطعه کبک، دو قبضه سلاح تک لول و مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.

وی همچنین از جریمه 240 هزار تومانی برای این متخلفان خبر داد و گفت: شکارچیان یاد شده برای هرگونه برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان همچنین به دستگیری شکارچیان کل و بز در این هفته اشاره کرد و بیان داشت: گارد اجرایی سفیدکوه خرم آباد در عملیات دیگری در این هفته دو نفر از متخلفین شکار غیر مجاز که مبادرت به شکار دو راس کل کوهی کرده بودند را دستگیر کردند.

بازگیر تصریح کرد: از این افراد یک قبضه سلاح کلاشینکف به همراه مهمات و یک قبضه تک لول کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: این شکارچیان نیز ضمن معرفی به دستگاه قضایی یک میلیون و 400 هزار تومان جریمه شدند.

گارد حفاظت محیط زیست لرستان

مدیر کل محیط زیست استان لرستان همچنین از دستگیری باند شکار خرگوشها در این استان خبر داد و بیان داشت: گارد اجرایی شهرستان سلسله در راستای اهداف سازمان حفاظت محیط زیست در جلوگیری از صید و شکار غیر مجاز طی گشت و کنترل در مناطق حفاظت شده بسطام توانستند گروهی از شکارچیان قهار که از کردستان جهت شکار خرگوش وارد منطقه شده بودند را دستگیر کنند.

بازگیر افزود: از این شکارچیان شش قبضه سلاح تک لول و دو لول و مقادیر زیادی مهمات و پنج عدد خرگوش ضبط شد.

وی با بیان اینکه شکار این گونه ها به روندی همیشگی در میان شکارچیان تبدیل شده، بیان داشت: در اقدامی که به تازگی در دستور کار قرار داده ایم به دنبال این هستیم که شکارچیانی را که تخلف خود را چندبار تکرار می کنند جریمه مضاعف شوند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان ادامه داد: البته ما اعتقاد داریم که مهمترین کار در این زمینه فرهنگسازی است چراکه جریمه ها در بسیاری از موارد بازدارنده نیست.

بازگیر با تاکید بر اینکه عمده شکارچیان دستگیر شده دارای سابقه در این زمینه هستند، عنوان کرد: این افراد از کوچکترین فرصت برای شکار استفاده می کنند که امکانات و منابع ما نیز در این زمینه محدود است.

ماهی های شکار شده نهار شکارچیان!

وی با تاکید بر ضرورت کار فرهنگی و اطلاع رسانی در این زمینه، خواستار فعالیت موثر رسانه ها شد و گفت: همچنین با توجه به پیگیریهای انجام شده روند صدور مجوز سلاح در استان محدودتر خواهد شد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان ادامه داد: با هماهنگی که با دستگاههای متولی امر انجام شده است از این به بعد شکارچیان متخلفی که در این زمینه چندین بار دچار تخلف می شوند مجوز اسلحه آنها لغو خواهد شد و دیگر مجوز حمل سلاح ندارند.

وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در دیدگاه مردم در زمینه ارزشمند بودن فرهنگ شکار در استان، خواستار همکاری مردم در این زمینه شد و گفت: هم استانیها در صورت هرگونه مشاهده افراد متخلف در صید و شکار با شماره 6-3311774-0661 تماس حاصل کنند.

مرگ هر روزه گونه های منحصر به فرد لرستان به واقع قصه تلخ طبیعت بکر سرزمین بهشت وار لرستان است که هر روز در تکرار بی توجهی شکارچیان به میراث طبیعی این استان روایت می شود و روزی این طبیعت زیبا را به سمت نابودی سوق خواهد داد.