رزمندگان الگوی عملی اخلاق برای جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سردار محمدرضا نقدی سه شنبه شب در همایش تجلیل از پیشکسوتان و فرماندهان مقاومت بسیج دفاع مقدس که در حسینیه امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد، اظهار داشت: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس الگوهای برتر اخلاقی برای مردم بویژه جوانان هستند.

وی افزود: حمایتهای همه جانبه نظامی و تاسیساتی و مالی کشورهای مختلف بوژه غرب و در راس آن آمریکا از عراق، جنگ را برای ایران بسیار دشوار کرده بود اما این امر نه تنها باعث شکست ملت ایران نشد بلکه انگیزه رزمندگان و سربازان اسلام را برای مقاومت صد چندان کرد و در نهایت این مقاومت های همه جانبه موجب پیروزی تاریخی ایران اسلامی شد.



سردار نقدی گذشت و فداکاری مادران و پدران و همسران رزمندگان در دوران دفاع مقدس را از دیگر دلایل پیروزی ایران در جنگ دانست.

وی ایمان را رمز اصلی مقاومت رزمندگان در جنگ تحمیلی عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی یکی از وظایف مهم بسیجیان حفظ ارزشهای اخلاقی، توجه به معنویت است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور لازمه رسیدن به سعادت را پیروی از خط ولایت فقیه و رهبری دانست و خاطرنشان کرد: ایثار و گذشت رزمندگان در جبهه های نبرد نیز نشانه ای از ولایت مداری ملت ایران، جوانان و رزمندگان در دوران شکوهمند دفاع از کشور بود.

سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر استان هم در این همایش گفت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای انتقال ارزشهای اسلامی به جوانانی است که آینده کشور را در دست خواهند گرفت.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس بسیجیان با صبر و پایداری، زمینه پیروزی رزمندگان را فراهم کردند و امروز هم باید بدانیم با استقامت در برابر فشارهای ناحق استکبار پیروز خواهیم شد.

سردار آبنوش قابلیتهای اقتصادی، فرهنگی، علمی کشور را بسیار قابل توجه دانست و اظهار داشت: پیشرفتهای روزافزون و توانمندی های کشورمان در عرصه های مختلف موجب شده تا دشمنان هر روز با توطئه جدیدی در صدد ضربه زدن به ما باشند که تهاجم فرهنگی غرب هم در راستای انفعال جوانان و دور کردن آنها از ارزشهای دینی صورت می گیرد.

فرمانده سپاه استان قزوین در پایان برهوشیاری مردم برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب تاکید کرد.

در ادامه این مراسم با اهداء لوح به تعدادی از خانواده های معظم شهدا، فرماندهان جنگ و پیشکسوتان از آنان تجلیل شد.