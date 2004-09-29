سرگردان ، اقتباسي ديگر ازداستانهاي ژاپني

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"حقوق اين اثركه نام " كوجي سوزوكي " را درمقام نويسنده دارد ، درابتدا ازآن شركت فيلمسازي كادوكاواپيكچرزبود اما ديمنشن با تلاش وپيگيري بسيارتوانست حقوق ساخت اين اثررا ازآن خود كند.

ازجمله آثارقبلي " سوزوكي " مي توان به كتاب " تماس " اشاره كرد كه نسخه هاي ژاپني وكره اي آن روانه سالنهاي سينما شد وپس ازمدتي شركت فيلمسازي دريم وركزنيز نسخه هاليوودي آن را به نمايش درآورد كه با فروش 250 ميليون دلاري مواجه شد.

" سرگردان " داستان گروهي ازماهي گيران است كه سواريك قايق مي شوند اما پس ازمدتي درمي يابند كه قايق توسط ارواح احاطه شده است.

