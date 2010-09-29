1.7 میلیون گردشگر به آذربایجان غربی سفر کرد

حبیب متذکر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه تعداد مسافران ورودی به آذربایجان غربی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد رشد نشان می دهد، افزود: ارتقای سطح آشنایی اقشارمختلف مردم با جاذبه های گردشگری آذربایجان غربی و آب و هوای مطبوع استان نسبت به سایر استان های گردشگر پذیر کشور از مهمترین عوامل افزایش تعداد گردشگران تابستانی است.

وی در ادامه با بیان اینکه بیش از یک میلیون و 200 هزار گردشگر با خودروی شخصی به آذربایجان غربی سفر کرده اند، بیان داشت: طی این مدت 500 هزار نفر با اتوبوس و مینی بوس و مابقی گردشگران تابستانی با قطار و هواپیما وارد استان شده اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی، سواحل دریاچه ارومیه، غارسهولان مهاباد، آبشارشلماش سردشت، موزه ها و مجموعه های جهانی تخت سلیمان و قره کلیسا و مزار شمس تبریزی را اهم اماکن تاریخی و گردشگری مورد بازدید گردشگران داخلی و خارجی وارد شده به استان برشمرد.

آذربایجان غربی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، همجواری با چهار کشور ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان، ثبت ملی بیش از هزار و 400 اثر تاریخی و فرهنگی، جاذبه های بی نظیر طبیعی از جمله غار آبی سهولان، آبشار شلماش، دریاچه ارومیه، دریاچه مارمیشو، تپه شش هزار ساله تاریخی حسنلوی نقده و قرار گرفتن دو اثر جهانی قره کلیسای چالدران و تخت سلیمان تکاب، یکی از قطب های اصلی گردشگر پذیر کشور محسوب می شود.