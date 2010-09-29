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۷ مهر ۱۳۸۹، ۹:۵۸

پل هگیس " تساوی" را می‌نویسد

پل هگیس " تساوی" را می‌نویسد

پل هگیس نویسنده و فیلمساز آمریکایی در حال نگارش فیلمنامه " تساوی"است که راسل کرو در آن نقش آفرینی خواهد کرد.

به گزارش مهر از امپایر آنلاین هگیس که اخیرا در فیلم جدید خود " سه روز آینده" با راسل کرو همکاری کرده ، به زودی نگارش فیلمنامه را با الهام از یک سریال تلویزیونی و جنایی موفق آمریکا دردهه  80 با همین نام آغاز می کند.

نمایش این مجموعه تلویزیونی دردهه 80 ادوارد وودوارد را به یک ستاره نامدار تبدیل کرد.راسل کرو هم قرار است نقش رابرت مک کال که وودوارد را به شهرت رساند را بازی کند.

رابرت مک کال یک مامور مخفی سابق است که خیابان های پر خطر منهتن را به دنبال انتقامجویی زیر پا می گذارد.این مجموعه تلویزیونی در زمان خود فضایی تیره و تار و تلخ تر از سایر همتایان تلویزیونی داشت.

در حالی که صحبت از ساخت نسخه سینمایی این سریال چند سالی بر سر زبان ها بود ، اکنون با ورود راسل کرو به عنوان بازیگر و تهیه کننده ، پروژه " تساوی" ازمرحله حرف به عمل نزدیک تر شده است.

هنوز کارگردانی برای فیلم برگزیده نشده اما به نظر می رسد روابط دوستانه راسل کرو با پل هگیس در نهایت منجر به همکاری بیشتر این دو شود.
 

کد مطلب 1161027

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