کاتوزیان در گفتگو با مهر: دولت شرط مجلس را در هدفمندی یارانه ها بپذیرد

حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه مردم برای چه فضایی پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها باید آماده باشند، گفت: اگر مصوبه مجلس به صورت درست اجرا شود فشارهای ناشی از افزایش قیمت ها بر مردم زیاد نخواهد بود و هدفمندی به تدریج در زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: اما اگر دولت به صورت ناگهانی قیمت ها را افزایش دهد، آثار منفی آن گریبان مردم را خواهد گرفت و زندگی آنها را در تنگنا و فشار قرار می دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه ها در مصوبات دولت به گونه ای برنامه ریزی شده است که وضعیت زندگی مردم را در دراز مدت بهبود بخشد ، افزود: بخش زیادی از این قانون و تبعات آن وابسته به این است که دولت چگونه آن را اجرا کند.

کاتوزیان ادامه داد: اگرهزینه ها به صورت درصدی بالا رود دولت نیز با پرداخت یارانه های نقدی می تواند از فشار مضاعف به مردم جلوگیری کند، اما اگر قیمت ها با افزایش ناگهانی مواجه باشد پرداخت یارانه های نقدی به صورت درصدی نمی تواند به مردم کمک زیادی بکند و مردم را با تنگنا و سختی و دشواری مواجه می کند.

نماینده تهران افزود: افزایش قیمت های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فشار اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل می کند و در بخشی نیز این فشار اقتصادی به فضای تولیدی منتقل می شود و تولید کنندگان نیز با منعکس کردن این فشار اقتصادی آن را به مردم منتقل می کنند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: اگر شرط اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه ها که مجلس بسیار بر آن اصرار داشت از سوی دولت اجرا شود مردم فشار زیادی را متحمل نخواهند شد اما اگر اینگونه نباشد و قیمت ها به صورت ناگهانی افزایش پیدا کند زندگی مردم به دشوار و سخت می شود.