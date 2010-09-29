ایران در روابط با روسیه سناریوی جدید تعریف کند

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی رفتارهای اخیر روسیه در قبال تحریم ها و عمل نکردن به تعهدات خود در زمینه قرارداد تحویل اس 300 به ایران گفت: ایران و روسیه دو کشور بزرگ منطقه هستند و انتظار می رود که به خاطر نقش این دو کشور در صلح و ثبات منطقه ای و جهانی، روابط آنها از ثبات بیشتری برخوردار باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بهتر است دو کشور کمتر تحت تاثیر عوامل ثالث قرار گیرند و این روابط آنان تبدیل به یک ویژگی پایدار شود.

سنایی با بیان اینکه روسیه تحت تاثیر عوامل خارجی و به ویژه آمریکا است افزود: در واقع مصوبه اخیر رئیس جمهور روسیه نشان دهنده اولویت های موجود در سیاست خارجی روسیه است و تغییراتی را هم در نحوه تصمیم سازی در سیاست خارجی این کشور و چارچوب ها را نشان می دهد.

نماینده نهاوند یادآور شد: شاید دو عامل خارجی و داخلی عمده برای این تغییرات در تصمیم های روسیه وجود داشته باشد که در زمینه عامل خارجی می توان به فشارهای ویژه آمریکا و تاثیر روابط آمریکا و روسیه بر موضع گیری های اخیر رئیس جمهور این کشور اشاره کرد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه با اشاره به اینکه طی 2 سال گذشته این روابط تفاوت و تغییراتی را به خودش دیده است، گفت: در زمینه عوامل داخلی نیز باید به فشارهای لابی یهودی در روسیه و رویکردهای موجود بین یاران رئیس جمهور این کشور اشاره کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که ایران باید چه مواضعی را در این خصوص اتخاذ کند گفت: نمی توان یک قضاوت تمام عیار و حکم پایدار برای روابط ایران و روسیه داشته باشیم و به این دلیل که روسیه موشک های اس 300 را تحویل نداده است حکمی پایدار صادر کنیم ، بلکه ایران باید با ایجاد ظرفیت های جدید در حوزه های دیگر به حل مشکلات خود کمک کند.

سنایی تصریح کرد: ایران نباید همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد و در روابط با روسیه باید تلاش کند سناریوهای جدیدی را تعریف کند به شکلی که از مواضع روسیه در قبال اینکه به دنبال این است که تحریم ها به شکل کامل علیه ایران اجرا نشود استفاده کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تاکید کرد: ایران باید مواضع مستقلی داشته باشد .

وی معتقد است دوری روسیه و ایران خواست دشمنان ایران است و ایران نیز باید مراقب این موضوع باشد.

سنایی تاکید کرد: ایران باید با ظرفیت سازی در دیگر حوزه ها اهرم هایی را برای خود ایجاد کند به گونه ای که برای مردم ایران این تلقی ایجاد نشود که روسیه در روابطش متعهد نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است ایجاد ظرفیت های موازی در حوزه سیاست خارجی از اولویت های امروز ایران است