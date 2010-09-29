گلستانیها "دموکراسی تو روز روشن" را برگزیدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس با موضوعات مقاومت ، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شب گذشته در گرگان به کار خود پایان داد.

فیلم سینمایی " دموکراسی تو روز روشن " ساخته علی عطشانی داستان زندگی امیر ستوده یک سردار دفاع مقدس است که در زندگی اشتباهاتی مرتکب شده و در عالم برزخ سعی در جبران خطاهایش دارد و این اتفاقات در قالب طنز موقعیت رخ می‌دهند.



این فیلم به تهیه‌کنندگی حجت‌الاسلام محمدعلی زم و با حضور بازیگرانی چون محمدرضا گلزار، حمید فرخ‌نژاد، نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، نیوشا ضیغمی، مهران رجبی و ارژنگ امیرفضلی ساخته شده است.



حمید فرخ نژاد، بازگر فیلمهای دموکراسی تو روز روشن و شب واقعه، تورج اصلانی برای فیلمبرداری فیلم بدرود بغداد، شهرام اسدی برای کارگردانی شب واقعه و محمدرضا گوهری برای فیلمنامه بیداری رویاها در گلستان برگزیده شدند.



یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس با موضوعات، مقاومت ، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در 11 بخش مسابقه فیلم سینمایی با 24 فیلم، ویدئویی با 67 فیلم، مستند با 310 فیلم برگزار شد.



همچنین در بخش فیلم کوتاه با 290 فیلم، 313 ثانیه ای با 100 فیلم و خارجی با 150 فیلم و بخش قلم طلایی (فیلمنامه) در ویدئویی با 92 فیلم، سینمایی با 145 فیلم و کوتاه با 170 فیلم اکران شد.



یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس در هشت استان به بهانه هشت سال دفاع مقدس در استانهای بوشهر، کرمان، سمنان، خوزستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، فارس و گلستان و هشت کشور به همراه برگزاری نمایشگاه عکس در استان گلستان برگزار شد.