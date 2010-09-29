به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در خصوص اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در جزیزه کیش ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این اردو علاوه بر برگزاری تمرینات مطلوب، دیدار تدارکاتی خوبی را هم انجام داده‌ایم. باید از مدیریت باشگاه هم تشکر کنم که شرایط خوبی را در این اردو برای ما فراهم کرد.

وی در مورد اینکه چرا پرسپولیس در دو بازی اخیر در دقایق پایانی پیروزی را با تساوی عوض کرده است؟، افزود: در فوتبال از این اتفاقات زیاد دیده می‌شود. من در دیدار بایرن مونیخ برابر منچستریونایتد در فینال لیگ قهرمانان اروپا روی نیمکت بایرن بودم که در آن بازی ما در 2 دقیقه 2 گل خوردیم و جام قهرمانی را از دست دادیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه این مسئله در همه لیگ‌های دنیا نیز رخ می‌دهد و تیم رم ایتالیا هم در یک بازی با دو گل از حریف خود پیش بود اما حریفش در دقایق تلف شده، بازی را به تساوی ‌کشاند، افزود: بازیکنان ما تمام سعی و تلاش خود را انجام می‌دهند اما متاسفانه در این دو بازی برد با تساوی عوض شد.

وی در این خصوص اضافه کرد: به نظرم این ذات فوتبال است و بدشانسی ما در این دو بازی باعث چنین نتایجی شد. مطمئنا این مشکل حل خواهد شد و چنین اتفاقاتی در بازی‌های بعدی تکرار نمی‌شود. در ضمن تیم ما گاهی بعد از گل زدن به دنبال گل‌های بیشتر نمی‌رود و فرصت‌هایمان نیز به گل تبدیل نمی‌شود. اگر در بازی برتری با بیش از یک گل داشته باشیم، مشکل استرس و تمرکز نداشتن هم به سراغمان نمی‌آید.

دایی در مورد دیدار دوستانه تیم ملی با برزیل که باعث تعویق دو روزه دیدار پرپسولیس مقابل ملوان می‌شود، تاکید کرد: چنین برنامه ریزی را در هیچ جای دنیا ندیده‌ام. آقایان می‌گفتند قرار است لیگ طبق برنامه پیش برود و زمان تعطیلی‌ها را هم مشخص کرده بودند، حالا متاسفانه آمده‌اند و تعطیلی دیگری را هم اضافه کرده‌اند. در این شرایط هم بازیکن ملی پوش ما کمتر استراحت می‌کند و هم فاصله زمانی بازیها کوتاه تر می‌شود.

وی تصریح کرد: شهرآورد تهران برای ما و هوادارانمان بسیار مهم است، اینکه فاصله بازی قبلی تا بازی با استقلال دو روز کوتاه‌تر شود، اصلا و ابدا معقول نیست. این بی‌برنامگی لیگ را نشان می‌دهد که به هر شکلی در آن وقفه ایجاد می‌کنند. این موضوع از قبل مشخص نشده بود، ما در حال حاضر برنامه تمرینی خود را تا حدود یک ماه و نیم آینده ریخته‌ایم و حالا باید دوباره آن را تغییر دهیم که مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه اردوی تیمش در کیش را طبق برنامه زمانی بازی‌ها طراحی کرده بود و مطمئنا دوباره همه چیز بهم خواهد خورد، تاکید کرد: فکر نمی‌کنم در هیچ جای دنیا شاهد چنین مساله‌ای باشیم. متاسفانه هر حرفی بزنیم خواهند گفت همه باید از تیم ملی حمایت کنند اما ما همه جوره از تیم ملی حمایت کرده و می‌کنیم.

وی اضافه کرد: سئوال من این است که تا چه زمانی باید اینگونه بی‌برنامه باشیم؟ این اتفاق اجحافی است در حق همه تیم‌های لیگ. بازیکنان خسته می‌شوند. مگر می‌شود هر دقیقه تغییری در برنامه ایجاد کرد؟ هر طوری که دلشان می‌خواهد برنامه ریزی می‌کنند و باشگاه‌ها هم نمی‌توانند اعتراض کنند. سخن گفتن هم در این شرایط بیهوده است و هرکس دیگری هم اعتراض کند صدایش به جایی نمی‌رسد.

دایی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم برای شهرآورد تهران شرایط مساوی باشد، باید هر دو تیم در یک روز بازی کنند نه اینکه یک تیم بیشتر استراحت کند و تیم ما کمتر. بازی با استقلال با اینکه فقط سه امتیاز دارد اما از دید هواداران بازی متفاوتی است، خیلی از هواداران یک سال در انتظار این بازی هستند. ما باید شرایط را برای هر دو تیم یکسان قرار دهیم نه اینکه فاصله زمانی برای ما کوتاه‌تر باشد و برای رقیب بیشتر. به نظر من این شرایط اصلا درست نیست.

وی در مورد آخرین وضعیت مصدومیت بادامکی، رضایی و نوروزی گفت: بادامکی از چند روز پیش کار با توپ را آغاز کرده است اما باید ترسش از بین برود. رضایی و نوروزی کماکان مصدوم هستند و با تیم تمرین نمی‌کنند. احتمالا تا چهار یا پنج روز دیگر هر دو نفر بتوانند دویدن بدون مشکل و کارهای هوازی را شروع کنند. خیلی امیدوارم که بتوانیم در بازی با ملوان از تمام بازیکنان خود استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد جدایی آرفی از این تیم تاکید کرد: ما هنوز نه صحبتی در این مورد داشته‌ایم و نه جلسه‌ای. من هم این مطالب را در روزنامه‌ها خوانده‌ام، در حالی که فکر نمی‌کنم مسوولان باشگاه هم از این موضوع اطلاعی داشته باشند. تا نیم فصل زمان زیادی باقی مانده است و امروز نمی‌توانیم یار بگیریم، چگونه می‌شود پیش از نیم فصل یار گرفت. هنوز آرفی زمان دارد تا تلاش کند و شایستگی خود را نشان دهد .

وی در پاسخ به این سوال که در مورد بازیکنان خارجی که آمدند تست دادند و رفتند چه تصمیمی گرفته اید؟، اظهار داشت: مشخص است اگر این بازیکنان خوب بودند، با آنها قرارداد می‌بستیم. این بازیکنان تست دادند مورد قبول واقع نشدند و برگشتند.

دایی در خصوص دیدار با تیم عمران و خدمات کیش تصریح کرد: از بازی راضی بودم اما داوری خیلی بد بود. در چنین بازی‌های دوستانه داوری باعث ایجاد تنش می‌شود و بازیکنان عصبی شوند و نتوانند درست تصمیم بگیرند و درصد مصدومیت هم بالا برود. ما فقط خوش شانس بودیم که هیچ کدام از بازیکنان ما مصدومیت جدی پیدا نکردند.

وی در مورد حضور بازیکنان امید پرسپولیس در این بازی خاطرنشان کرد: به این جوانان اعتقاد داشتم که الان در تمرین با ما کار می‌کنند. تمامی جوانانی که ما در تیم داریم به نظرم روز به روز بهتر می‌شوند از آنها راضی هستم و اگر راضی نبودم آنها را به تمرینات تیم امید می‌فرستادم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان در مورد حضور عبدی به عنوان مدیر فنی تیم‌های پایه گفت: نظارت آقای عبدی روی این تیم‌ها می‌تواند خیلی مفید باشد و اگر تشخیص دادند که بازیکنی می‌تواند به ما کمک کند مطمئنا استفاده خواهیم کرد. امیدوارم تیم‌های پایه مان بتوانند موفق باشند ودر سال‌های آینده بتوانیم از همین تیم‌های پایه بازیکن جذب کنیم.