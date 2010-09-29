قدرتها بر مصوبات و سیاستهای آژانس سیطره دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اخبار الخلیج در شماره روز دوشنبه پنجم مهرماه در مقاله ای به قلم "عبدالله الایوبی" می نویسد: وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش در جهت تشویق کشورها به امضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و مدیریت تلاشها به هدف رهایی جهان از سلاح هسته ای به عنوان بزرگترین خطری که همه بشریت را مورد تهدید قرار می دهد، می باشد ولی آژانس نقش خود را وارونه نموده و با مخالفت با طرح اعراب که از اسرائیل به عنوان تنها دولت هسته ای در منطقه، خواستار امضای پیمان شده اند، حتی بر خلاف اصول و مبانی و اهداف آن عمل می کند. یعنی آژانس تایید می کند که رژیم صهیونیستی همچنان در امان و خارج از پیمان منع گسترش باقی بماند در حالی که انواع فشار را علیه ایران و کره شمالی در خصوص برنامه های هسته ای بحث انگیز این دوکشور اعمال می کند.

در ادامه این مطلب آمده است: این تناقض آشکار که آژانس گرفتار آن شده بیانگر سیطره قدرتهای بزرگ و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپائی بر تصمیمات و سیاستهای این سازمان بین المللی است و این کشورها از سازمان جهت اجرای سیاستهای خود در قبال سایر کشورها و از جمله (ایران و کره شمالی) بهره می گیرند و این امر موجب می گردد تا اعتماد سایر کشورها در قبال سازمان بین المللی متزلزل گردیده و آن را در موضع شبهه و عدم استقلال در تصمیم گیری ها و قطعنامه هائی که در خصوص خلع سلاح هسته ای و ممانعت از گسترش آن از سوی کشورها به هدف داشتن این سلاح خطرناک و توسعه آن، اتخاذ می کند، قرار می دهد.

الخلیج در بخش دیگری از مطلب خود ادامه می دهد: بهانه ای که کشورهای مخالف با طرح پیشنهادی اعراب در خصوص رژیم صهیونیستی گرفته اند، بهانه های باطلی است که هدف آن نگهداشتن رژیم صهیونیستی در خارج از دایره نظارت بین المللی بخاطر داشتن سلاح هسته ای است. ورود رژیم صهیونیستی به ان پی تی نه تنها باعث تخریب و یا تعطیل روند موسوم به صلح در منطقه نخواهد شد، بلکه هیچگونه ارتباطی بین امضای پیمان و آنچه به روند صلح موسوم است، ندارد.

این نویسنده می نویسد: کشورهائی که با امضای پیمان از سوی این رژیم مخالفت کردند از وجود سلاح هسته ای که در اختیار این رژیم قرار دارد مطلع و کاملا مطمئن هستند، لذا به تبع امضای پیمان از سوی رژیم، تاسیسات هسته ای صهیونیستی در برابر بازرسان آژانس اتمی گشوده خواهد شد و هرگونه شک و تردیدی پیرامون وجود سلاح هسته ای در زرادخانه دشمن صهیونیستی از بین می رود و علاوه بر آن گشوده شدن تاسیسات هسته ای این رژیم ویژگی طبیعت نظامی بودن و فعالیتهایی را که در داخل این تاسیسات در فلسطین اشغالی انجام می شود واقف خواهند شد. کشورهای بزرگ نمی خواهند چنین راهی باز شود و راه بر روی آژانس بین المللی انرژی هسته ای گشوده شود چرا که یکی از برگه های قوی رژیم صهیونیستی ازدست خواهد رفت.

عبدالله الایوبی در ادامه آورده است: با چنین موضعی که از سوی ایالات متحده آمریکا و همپیمانان وی در آژانس بین المللی انرژی هسته ای اتخاذ شد و با تأمین پوشش و حمایت از رژیم صهیونیستی، می بایستی آبرو و حیثیت سازمان بین المللی تضعیف و سایر کشورها نسبت به آن بی اعتماد شوند و حتی چنین موضع باعث خواهد شد سایر کشورها از عضویت در این سازمان عقب بکشند و یا از امضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای امتناع ورزند و نیز باعث خواهد شد برخی از کشورها درصدد دستیابی به فناوری ساخت هسته ای نظامی روی آورند همانگونه که در کره شمالی شاهد آن بودیم. علاوه بر آن چنین تصمیمی باعث خواهد شد آژانس انرژی هسته ای وابسته و پیرو اراده آمریکا و اروپا درآید.

در پایان این مطلب آمده است: حمایت مطلقی که دشمن صهیونیستی از سوی ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان اروپائی آن برخوردار است دلیل اصلی بوده که دشمن دربرابر قطعنامه های بین المللی سرباز زند. تاریخ سراغ ندارد که این رژیم به قطعنامه ای تن داده باشد، بلکه برعکس با وقاحت هرچه تمام تر با برخورداری از سلاح حمایت مطلقی که از طرف کشورهای دارای نفوذ در سیاستهای نهادهای بین المللی برخوردار است، آنها را تحقیر نموده و ناچیز می شمارد و تا زمانی که حمایت کورکورانه و مطلق آمریکا و کشورهای اروپائی در عرصه ها و زمینه های مختلف ادامه پیدا کند، این وقاحت ها همچنان ادامه خواهد داشت.