حکم مالکیت زمین مسجد بابری میان مسلمانان و هندوها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این شورشها مانند شورشهای تقسیم هندوستان در سال 1947 وخیم بوده و هر حکمی در این رابطه ممکن است به نا آرامی‌های بیشتری میان اکثریت هندو و اقلیت مسلمان تبدیل شود.

این حکم همچنین به نگرانی‌های امنیتی دولت که اکنون نگران رسیدگی به امور مربوط به بازیهای کشورهای مشترک‌المنافع است نیز افزوده است.

براساس اظهارات نخست وزیر هندوستان، پرونده مربوط به مسجد قرن شانزدهمی بابری در ایالت اوتارپرداش، در کنار شورش مائویستها و شورش جدایی‌طلبان کشمیری یکی از بزرگترین چالشهای امنیتی امسال تلقی می‌شود.

دولت هفته‌ها است که با استقرار هزاران نفر از نیروهای امنیتی از صدور حکم دادگاه در این پرونده حمایت می‌کند و تدابیر مختلفی را برای ممانعت از اعتراضهای خشونت آمیز انجام داده است.

قرار است این حکم فردا پنجشنبه هشتم مهرماه ساعت 3:30 عصر به وقت محلی صادر شود.

این تاریخ پس از آن صادر شد که دادگاه عالی دیروز سه‌شنبه ششم مهرماه راه را برای دادگاه به منظور تصمیم گیری درباره مالیکت مسجد باز کرد. این مسجد در سال 1992 از سوی شورشی‌های هندو به آتش کشیده شد، مسلمانان هندوها بیش از 100 سال برسر تاریخ این مسجد بایکدیگر مناقشه داشته‌اند.

هندوها مدعی هستند که این مسجد محل تولد الهه رام از الهه های مهم در آئین بودا است و پس از تخریب یک معبد هندو در قرن شانزدهم ساخته شده است. این مناقشات در سال 1992 پس از آنکه یک شورشی هندو مسجد را به آتش کشید وخیم‌تر شد.

پس از واقعه تخریب مسجد بابری ، محور قومی‌گرایی هندویی از هم فروپاشید و مسئله احداث معبد رام در محل مسجد تخریب شده به عنوان موضوعی بحث‌انگیز و حل ناشدنی همچنان میان دولت و هندوهای افراطی باقی ماند، اما بر هویت مذهبی مسلمانان هند، از شمال تا جنوب ، تأثیر مستقیمی گذاشت و انگیزه‌ای برای بیداری آنها شد تا اختلافهای فرهنگی ، زبانی و منطقه ای خود را کنار بگذارند.

دادگاه عالی هند پیشتر با درخواست هندوها مبنی بر ایجاد معبد در کنار زمین مسجد مخالفت کرد.

اهمیت واقعه مسجد بابری و درگیری‌های خونین میان مسلمانان و هندوها از مرزهای هند فراتر رفت و ابعاد جهانی به خود گرفت. کشورهای اسلامی همچون ایران ، پاکستان ، بنگلادش ، مصر و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی ، تعرض به مسجد و اموال مسلمانان و کشتار آنها را محکوم کردند و از دولت هند خواستند تا مسئله را حل و فصل ، و از اماکن مذهبی و جان و مال مسلمانان حفاظت کند.

ابتدا قرار بود حکم این مسجد روز 24 سپتامبر( 2 مهرماه) صادر شود اما سپس به تعویق افتاد تا راهی برای مصالحه درباره این پرونده باز شود.