صیانت از سرمایه عظیم دفاع مقدس ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی شامگاه سه شنبه در آئین تودیع و معارفه مشاوران جدید و پیشین امورایثارگران استانداری آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر که عده ای در تلاشند با شبهه افکنی، تردیدهایی را در ذهن نسل جوان ایجاد کرده و آن ها را نسبت به انقلاب اسلامی و ارزش های دینی بدبین کنند، صیانت از فرهنگ دفاع مقدس ضروری است.

وی با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس نشات گرفته از فرهنگ عاشوراست، افزود: هدف دشمنان از بین بردن اصالت فرهنگ دفاع مقدس و تضعیف بنیان های دینی جوانان و نسل جدید است.

استاندار آذربایجان شرقی از دفاع مقدس به عنوان یک حادثه بزرگ و فرهنگ ساز در تاریخ انقلاب اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: هر فعالیتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران با موفقیت همراه می شود ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد.

وی دفاع مقدس را یک دانشگاه بزرگ خواند و توضیح داد: این دانشگاه بزرگ توانسته است انسان های سرشناسی پرورش داده و به عرصه برساند که سپردن فرماندهی یکی از عملیات های آفندی در دوران هشت سال دفاع مقدس به یک جوان 18 ساله نمونه ای از این ادعاست.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: بر همین اساس است که هم اکنون و بعد از گذشت 20 سال از جنگ تحمیلی هرگز احساس مواجهه با بحران نیروی انسانی را نمی کنیم و با کنکاش در احوال افرادی که در مصدر مسئولیت های اداری قرار گرفته اند روحیه مرتبط با دفاع مقدس را در آن ها می یابیم.

بیگی به حضور و سخنرانی مقتدرانه رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد و افزود: به چالش کشیدن نظام استکباری از سوی رئیس جمهور کشورمان دراین سخنرانی، نمی تواند فارغ از روحیه دفاع مقدس باشد.

وی توفیقات ایران در عرصه های مختلف علمی و فناوری را یاد آور شد و گفت: رمز پایداری و ماندگاری جمهوری اسلامی ایران فرهنگ دفاع مقدس است و صیانت از این فرهنگ همه توطئه های دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد.

بیگی، سناریوی از بین بردن اصالت فرهنگ دفاع مقدس را سناریویی ادامه دار از جانب دشمنان دانست و گفت: استکبار در صدد ایجاد جبهه فراگیر علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و مصمم به ایجاد تغییر و تحول در باورهای اعتقادی مردم است و در این راه به خانواده شهدا متوسل شده است.

وی با تشریح سیاست های استکبار علیه کشورمان، به پیگیری دو موضوع تهدید نظامی و تحریم اقتصادی بر ضد ایران اشاره کرد و افزود: دشمن تصور می کند که تحریم ها و تهدیدهای نظامی، ایران را در موضع ضعف قرار داده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم خواهد کرد ولی امروز با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی این اندیشه ها به جایی نرسیده است و ایران با قدرت بیشتر به افتخار آفرینی در عرصه های جهانی ادامه می دهد.

بیگی در بخش دیگری از سخنان خود، خانواده بزرگ جانبازان، آزادگان و ایثارگران را مخلص ترین دلدادگان جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و اظهار داشت:اغلب توقعات این قشر، مادی نیست بلکه آن ها انتظار تکریم و تفقد از سوی مسئولان را دارند که همه دستگا های اجرایی در تحقق این انتظار بجا عهده دار رسالت سنگینی هستند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید ایثارگران به عنوان الگو به نسل جدید کشور معرفی شوند، خاطر نشان کرد: تاریخ درست جمهوری اسلامی ایران باید به آینده ساز جامعه معرفی شود تا از جعل و تحریف عده ای مغرض در امان باشد.

وی فعالیت مشاوره امور ایثارگران استانداری را در تقابل با فعالیت بنیاد شهید وامور ایثارگران ندانست و با تاکید برحمایت مدیریت ارشد آذربایجان شرقی از این مشاوره، گفت: مشاوره امور ایثارگران استانداری آذربایجان شرقی وظیفه دارد با ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف و تقویت حمایت ها از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، اهداف پیش بینی شده را محقق کند.

بیگی رسیدگی سریع به مشکلات ایثارگران را یکی از وظایف مشترک همه دستگاه های اداری استان خواند و بر اهتمام بیش از گذشته مسئولان نسبت به توجه خاص برای رفع مشکلات احتمالی این قشر تاکید کرد.

دراین مراسم "رشید صالح پور" به عنوان مشاور جدید امور ایثارگران استانداری آذربایجان شرقی معرفی و از خدمات دو ساله جعفر داروئیان، مشاور سابق امور ایثارگران این استانداری قدردانی شد.