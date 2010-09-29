به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی در نشست خبری صبح امروز خود در محل فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: یک واقعیت را باید قبول کنید که من دنبال راه فرار نیستم و با صداقت به شما می گویم تا خدا از من راضی باشد. تیم ما هیچ کمبودی ندارد چه از لحاظ بازی تدارکاتی و چه از لحاظ هماهنگی‌ها. همچنین حمایت خوبی از سوی فدراسیون فوتبال و رسانه‌ها از این تیم شده و در این مدت هیچ کدام از کارشناسان در مورد تیم من منفی صحبت نکرده‌اند. مدیران باشگاه‌ها و خانواده فوتبال این تیم جوانان را آینده فوتبال ایران می دانند به همین دلیل اگر اتفاقی افتاد و نتیجه نگرفت به حساب کوچک بودن من بگذارید.

وی اضافه کرد: البته من این چیزها را یاد نگرفته‌ام که با قدرتمند جلوه دادن حریفان و سخت بودن مسابقات بخواهم راه فراری برای خود پیدا کنم و اگر روزی تیم نتیجه نگرفت به شما بگویم این مسائل را قبلا گفته بودم. ما تلاش می کنیم مردم ایران را با بازی‌ها و نتایج خوب شاد کنیم اما اگر یک روز این اتفاق رقم نخورد من مقصرم و هیچ کم و کسری وجود نداشته است.

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان خاطر نشان کرد: من به این جمله خدا توسل می کنم که "از تو حرکت از من برکت" در این مدت هم یک روز خالی نداشتیم و یا در حال تمرینات بودیم یا آنالیز حریفان. هر چه در این 30 سال آموخته‌ام را سعی کرده‌ام به بازیکنان منتقل کنم و امیدوارم تیم من در مسابقات قهرمانی آسیا نتیجه دلخواه را کسب کند.

دوستی با اشاره به اینکه امیدوار است بازیکنان تیم جوانان در آینده تیم ملی قدرتمندی را بسازند، تاکید کرد: گروه ما در مرحله مقدماتی بسیار سخت است اما ما هم تیم خوبی هستیم و بازیکنانم مرد روزهای سخت هستند. در این مدت عملکرد خوبی در دیدارهای تدارکاتی داشتیم و با آمادگی به مصاف حریفان می رویم.

وی در خصوص دیدار نخست تیم فوتبال جوانان ایران برابر کره جنوبی در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: هرگز نمی توان گفت کره ضعیف است اما ما سعی می کنیم از آنها بهتر باشیم، ضمن اینکه شکست تیم کره جنوبی برابر ایران در فینال مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا دلیلی بر این نیست که آنها باید در این دیدار مقابل ما نتیجه نگیرند. تیم کره در این مدت اردوها و تمرینات بسیار خوبی داشته و در جام جهانی هم عملکرد بسیار خوبی داشت اما ما نیز تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و با آنالیز کامل این تیم سعی داریم بازی نخست‌مان را بسیار خوب پشت سر بگذاریم.

دوستی با اشاره به اینکه هیچ شناختی از استرالیا و یمن ندارد، اظهار داشت: فدراسیون فوتبال و کمیته‌های مربوطه تمام تلاش‌شان را انجام داده‌اند تا فیلم بازی تیم‌های استرالیا و یمن را برای ما تهیه کنند اما تهیه فیلم تیم‌ها در رده پایه اصلا راحت نیست اما با توجه به اینکه دیدارهای دوم و سوم ما برابر این تیم‌هاست فرصت کافی داریم تا این تیم‌ها را آنالیز کنیم. البته بازیکنان ما آنقدر پیشرفت کرده‌اند که بتوانند در زمان کوتاه هم با آنالیز حریف عملکرد خوبی برابر آنها داشته باشیم.

خبرنگاری از دوستی پرسید "آیا دلیل اینکه گفته‌اید اول به فکر کسب سهمیه حضور در مسابقات جهانی هستید بعد قهرمانی در آسیا به خاطر این است که می خواهید از زیر بار فشار قهرمان شدن خارج شوید؟"، او در پاسخ به این پرسش گفت: هیچ وقت یک دانش آموز ابتدایی روز اول به دبیرستان نمی رود ما نیز همانند مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا پله پله جلو می رویم و اولین هدف‌مان رسیدن به جام جهانی است و تمام تمرکزمان را ابتدا روی این هدف می گذاریم و پس از صعود به جام جهانی خودمان را برای قهرمان شدن آماده می کنیم.

وی با بیان اینکه تیم ما بسیار حرفه‌ای شده و بازیکنان دیگر آن نوجوانان خام نیستند، خاطر نشان کرد: این بازیکنان تاکنون حدود 150 بازی تدارکاتی با تیم‌های مختلف جهان انجام داده‌اند و از لحاظ حرفه‌ای در سطح خوبی قرار دارند و آمادگی آن را دارند با هر تیمی حتی تیم‌های بزرگ‌تر قدرتمندانه بازی کنند.

دوستی در این خصوص اضافه کرد: هر بازی تدارکاتی در رده پایه با دو ماه تمرین برابری می کند گاهی وقت‌ها هم این بازیکنان هستند که با بازی و رفتار و کردارشان به ما درس می دهند. علاوه بر این در بازی تدارکاتی خیلی چیزها دستگیرمان می شود. در این دیدارهاست که تجربیات بازیکنان بیشتر خواهد شد و همین مسئله مشکلات تیم ما را کمتر می کند.

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان با بیان اینکه فوتبال یک دریای بزرگ است و هر چه از آن آب برداریم مثل یک قطره است، اظهار داشت: هیچ کسی در فوتبال نمی تواند بگوید از لحاظ فنی و علمی کامل است هر چه بیشتر بدانیم تازه می فهمیم خیلی چیزها را نمی دانیم اما در این سال‌ها در حد توان خود پیشرفت کرده‌ایم و با برطرف کردن مشکلات و نقاط ضعف تیم، تیم قدرتمندی را ساخته‌ایم.

وی اضافه کرد: بحث وحدت و یکپارچگی تیم از یک سو و اینکه بازیکنان تیم ما از لحاظ ارزشی و مسائل حرفه‌ای فوتبال تقریبا کامل هستند و تمام شئونات و رفتارهای بازیکن حرفه‌ای را می دانند از سوی دیگر دست ما را برای رسیدن به اهداف‌مان بازتر کرده است.

دوستی با تقدیر از حرکت ارزشمند فدراسیون در مورد انتقال تیم نوجوانان پس از جام جهانی به تیم جوانان با حفظ کادر فنی اظهار داشت: در این مدت سعی کرده‌ایم با نتایج خوب خود جواب اعتماد مسئولان فدراسیون را به بهترین شکل پاسخ دهیم. به یاری خدا این بازیکنان می توانند آینده ساز فوتبال کشورمان باشند و مزد زحمات و تلاش‌های مسئولان را بدهند. ما تیم خوبی داریم و این تیم علی دوستی نیست بلکه متشکل از کادر فنی و بازیکنان خوب است.

سرمربی تیم فوتبال جوانان در این خصوص اضافه کرد: این بازیکنان سرمایه‌های فوتبال ما هستند و حاصل زحمات مربیان زحمتکش، بدون ادعا و گمنام در سراسر ایران بوده‌اند. اگر موفقیتی کسب شود سهم من بسیار کوچک است باید از آن مربیان زحمتکش تشکر کرد زیرا کار اصلی را فدراسیون فوتبال، این مربیان زحمتکش بدون ادعا و شما رسانه‌ها که در این مدت بدون به حاشیه بردن تیم به طور کامل از ما حمایت کردید، انجام داده‌اید و صعود تیم به جام جهانی و قهرمانی در آسیا حاصل این تلاش‌هاست.

وی با بیان اینکه 85 درصد بازیکنان حاضر در جام جهانی حفظ شده‌اند، اضافه کرد: ما پس از جام جهانی تنها 10 روز برای جمع کردن تیم زمان داشتیم به همین دلیل فرصت نکردیم برای استعدادیابی به استان‌ها برویم اما پس از صعود به مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با سفرهای مختلف به استان‌های کشور استعدادیابی را انجام دادیم و در صورت صعود به جام جهانی هم کارمان را ادامه خواهیم داد.

دوستی در پاسخ به این پرسش که "آیا این بازیکنان می توانند آینده ساز فوتبال ایران باشند و به نفراتی مانند مهدوی کیا تبدیل شوند؟"، گفت: ما استعدادهای خوبی داریم اما باید بگویم مربیان ایران جزو بهترین مربیان دنیا هستند. مربیان ایرانی امثال دایی، مهدوی کیا و نکونام را پرورش داده‌اند که امروز در فوتبال دنیا آقایی می کنند و باید دست آنها را ببوسیم. خودم شخصا بعد از قهرمانی جوانان آسیا باز هم به استان‌ها می روم و دست‌تان مربیان سازنده را می بوسم و دوباره از آنها کمک خواهم گرفت.

وی در خصوص اینکه چرا تیمش در مرحله مقدماتی نتوانست عملکرد قابل انتظار را به نمایش بگذارد، اظهار داشت: فشار، خستگی و تنش های موجود در جام جهانی و زمان کوتاه برای حضور در مسابقات مقدماتی جوانان آسیا باعث شد نتوانیم در آن مسابقات به دلیل خستگی انتظارات را برآورده کنیم البته نباید فراموش کنیم بازیکنان ازبکستان انگیزه بالایی داشتند برابری تیمی نتیجه بگیرند که هلند را برده است. بازیکنان ما آنقدر خسته بودند که آنها را با سلام و صلوات به میدان فرستادیم.

دوستی در ادامه نشست خبری‌اش در مورد آخرین وضعیت مصدومیت کاوه رضایی و امید عالیشاه تصریح کرد: این دو بازیکن از نفرات اصلی مان بودند و مسئولیتشان فکرمان را به هم ریخته، کاوه 40-50 روز است با تیم تمرین نکرده و امید عالیشاه هم به دلیل مصدومیت طی 15 روز گذشته نتوانسته است در تمرینش شرکت کند اما کادر پزشکی تمام تلاشش را به کار می بندد تا این بازیکنان بتوانند در مسابقات پیش رو ما را همراهی کنند.

وی با بیان اینکه تمام دل نگرانی و دغدغه فعلی ما را مصدومیت این بازیکنان تشکیل می دهد، اظهار داشت: البته ما بازیکنان خوبی برای جایگزینی این نفرات داریم اما نباید فراموش کرد هر گل یک بویی دارد ضمن اینکه اگر همه با هم باشیم و همه نفرات را در اختیار داشته باشیم تیم قدرتمندتری را خواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان با بیان اینکه در فاصله سه روزه مانده تا آغاز مسابقات تیم جوانان فرصت خوبی را برای سازگاری بدن هایش با شرایط چین دارد، در پاسخ به این سئوال که "آیا اکبر محمدی سرمربی تیم نوجوانان اطلاعات لازم را از کره جنوبی را که در سفر به این کشور به دست آورده بود را به شما منتقل کرده است؟"، اظهار داشت: تعامل بسیار خوبی بین مربیان تیم‌های ملی در فدراسیون وجود دارد. کمیته جوانان، کمیته تیم‌های ملی، کمیته فنی همه به هم کمک می کنند و با یکدل شدن سعی دارند به موفقیت همه تیم‌های پایه کمک شود. اکبر محمدی هم اطلاعات خوبی از تیم کره جنوبی در اختیار ما قرار داده است.

دوستی با بیان اینکه بازی تدارکاتی را نمی توان با دیدارهای رسمی مقایسه کرد، افزود: واقعیت فوتبال این نیست که اگر ما در فینال کره را بردیم امروز هم آنها را شکست دهیم. البته ما در این مدت دیدارهای تدارکاتی بسیار خوبی را برابر تیم‌های مطرح رده پایه در اروپا برگزار کرده‌ایم که باعث شده امروز بازیکنان ما از هیچ تیمی هراس نداشته باشند و با قدرت برابر همه آنها به میدان بروند.

وی در خصوص کار کردن در رده پایه اظهار داشت: کار کردن با بازیکنان نوجوان و جوان و جمع و جور کردن آنها کار بسیار سختی است. شما نگاه کنید فرزند شما ناگهان با شما قهر می کند و برای آشتی کردن باید زمان بسیاری را صرف و یا مجبور به گرفتن هدایایی شوید اما یک مربی باید در عرض 30 ثانیه بازیکنش را به شرایط عادی برگرداند و این شرایط خاص کار کردن در تیم‌های پایه را نشان می دهد. کمتر مربی بزرگی در دنیا می تواند در رده پایه خوب کار کند زیرا در بخش‌های پایه روانشناسی خاصی را می طلبد.

دوستی در این خصوص افزود: ما معضلات بسیاری داریم و همانند یک ناخدا هستیم که وسط طوفان باید کشتی سوراخ شده را با مسافرانش سالم به مقصد برساند به همین دلیل می گویم کار کردن با جوانان بسیار سخت است.

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان اضافه کرد: تیم برای موفقیت یک بخش فنی دارد و بخش دیگر همبستگی، صمیمیت و با هم بودن نفرات است. آقای طباطبایی سرپرست تیم هم در این مدت که به ما اضافه شده‌اند تلاش کرده‌اند مانند یک پدر مشکلات تیم را حل و با مدیریت و برنامه ریزی خوب اجازه ندهند تیم ما دچار مشکل شود. ما امروز از لحاظ خروج از کشور و مشکلاتی که تیم های دیگر در زمان اعزام بازیکنان این رده به خارج با آن مواجه می شوند مشکل خاصی نداریم و تمام تمرکزمان را روی مسائل فنی گذاشته ایم.

وی اضافه کرد: آقایان غفاری، عزت اللهی و حیدری هم که از مربیان خوب فوتبال ایران هستند در حد توان فنی و اخلاقی سعی کرده اند برای موفقیت این تیم تلاش کنند و به همین دلیل است که امروز تیم قدرتمندی داریم.

دوستی با بیان اینکه هدف فدراسیون از ادامه همکاری با من این بوده که بتواند ضمن رسیدن به اهداف ترسیم شده بازیکنانی مانند مهدوی کیا را دوباره به فوتبال ایران معرفی شوند، اظهار داشت: تیم ملی ویترین برترین بازیکنان است و اینکه بخواهیم بگوییم سرمایه گذاری بلندمدت انجام شده روی تیم نوجوانان عاملی خواهد بود که تمام نفراتمان به تیم‌های بالاتر بروند درست نیست. بازیکنان باید شخصیت، بزرگی و مسائلی دیگر را برای حضور در تیم ملی رده بالاتر داشته باشند اما من قول می دهم تمام تلاشم را به کار می گیرم تا سفیران خوبی برای فوتبال ایران در چین باشیم.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا فکر نمی کنید دلیل موفقیت این تیم توصیه پذیر نبودن شماست، گفت: من از شب اول قبر می ترسم روزی که همه آدم را تنها می گذارند می خواهم یک نفر به من کمک کند. به همین دلیل تمام تلاشم را انجام می دهم تا نفرات شایسته را انتخاب و حق هیچکس را تضییع نکنم.

تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه جاری در شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می‌شود، در گروه D با تیم‌های کره‌جنوبی، استرالیا و یمن همگروه است.