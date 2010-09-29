هجدهمین نشست تالار گفتگو با موضوع شهر الکترونیک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال روز جهانی اسکان بشر مصادف با 4 اکتبر از سوی سازمان ملل متحد در راستای ارتقاء آگاهی شهروندان و اصلاح برنامه ریزی شهری و همچنین حل چالش های مهم قرن بیست و یکم به نام شهر بهتر، زندگی بهتر انتخاب شده است .



در حال حاضر شهرهای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به طور فزاینده ای نحت تاثیر عوامل ناشی از تغییرات آب و هوایی، مشکلات زیست محیطی، کمبود منابع، ناامنی غذایی، رشد جمعیت و عدم ثبات اقتصادی هستند که به طور قابل توجهی شهرها را در قرن حاضر از لحاظ ظاهری و اجتماعی تغییر شکل داده است.



دلیل انتخاب این شعار برای سال 2010 این بوده که راه حل های برنامه ریزی شهری در تمام نقاط دنیا تحت تاثیر عوامل مختلف و جدید است، بر همین اساس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران هجدهمین نشست تالار گفتگو(پاتوق سبز) را با موضوع شهر الکترونیک گامی به سوی شهر بهتر، زندگی بهتربا حضور اساتید، متخصصان دانشگاهی، سازمان های مردم نهاد و دانشجویان علاقمند در تاریخ 11/7/89 از ساعت 15 الی 17 در پارک نظامی گنجوی تالار گفتگو برگزار می کند.



با توجه به اهمیت جایگاه و نقش کودکان برنامه های فرهنگی وهنری خاصی جهت ارائه آموزش های لازم برای فرهنگ سازی در موضوعات مختلف در سراسر دنیا در روز جهانی اسکان برگزار می شود که در این راستا ستاد محیط زیست و توسعه پایدار جشنوراه شهر بهتر، زندگی بهتر را به مناسبت روز فوق به منظور فرهنگ سازی از طریق آموزش غیر مستقیم و بازبان کودکانه درخصوص نقش خدمات الکترونیکی در حفظ محیط زیست شهری برگزار خواهد کرد.