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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

شرایط انتخابات مداحان گلستان اعلام شد

شرایط انتخابات مداحان گلستان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی گلستان، شرایط شرکت در دومین دوره انتخابات کانون مداحان استان را اعلام کرد.

فائزه عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: انتخابات کانون مداحان 12 آذر جاری در مرکز استان و شهرستان های تابعه برگزار می شود که زمان ثبت نام آن متعاقبا اعلام می شود.

وی تصریح کرد: کانون مداحان و شاعران مذهبی استان به منظور شناسایی مداحان، کشف استعدادهای بالقوه، بسط و گسترش معیارهای صحیح و واقعی و نیز تعیین مشخصات حقیقی و حقوقی مداحان و شاعران اهل بیت (ع) تشکیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اعتقاد عملی به ولایت در نظام مقدس جمهوری اسلامی، اعتقاد و التزام عملی به انجام تکالیف شرعی و موازین دینی، عدم وابستگی به احزاب و گروههای ضدانقلاب، عدم اشتهار به مفاسد اجتماعی و اخلاقی" بیش از سه سال سابقه مداحی از جمله شرایط است.

عبداللهی گفت: حداقل سن 22 و حداکثر 60 سال ، سطح تحصیلات حداقل دیپلم، سکونت در محدوده حوزه انتخابی و تکمیل فرم تعهد کاری از شرایط مهم عضویت در کانون مداحان است.
کد مطلب 1161076

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