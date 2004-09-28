به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس قوه قضاييه در اين ديدار هماهنگي وهم فكري علماي شيعه وسني در كشورهاي اسلامي و نزديكي بيشتر كشورهاي اسلامي را براي مقابله با اين مشكلات خواستار شد و گفت:امروز جهان اسلام مورد تهاجم قوي وسنگين دشمنان اسلام قرار گرفته و گروه ‌‏هاي افراطي و تعصبات كوركورانه نيز، امنيت فكري و سياسي جهان اسلام را نشانه رفته است واين وظيفه علماي شيعه و سني ملت‌‏ها و دولت‌‏هاي اسلامي است كه با همفكري و همكاري يكديگر در مقابل اين مشكلات بايستند .



رييس قوه قضاييه باتأكيد بر گسترش همكاري‌‏ هاي همه جانبه ايران و بحرين، گفت: سفرهاي مقامات دو كشور و تبادل تجربيات و نظرات مي‌‏ تواند ايران و بحرين را بيش ازپيش به هم نزديك كند و اين روابط بين كشورهاي اسلامي هرچه گسترش يابد ، طمع بيگانگان به منطقه و جهان اسلام كمتر مي‌‏ شود.



شيخ عبدالله ‌‏بن ‌‏خالد ؛ معاون نخست‌ ‏وزير و وزير اسلامي بحرين نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از سفر به ايران ، خواستار گسترش همكاري‌‏ هاي دو كشور در زمينه ‌‏هاي مختلف شد و تصريح كرد: از گسترش روزافزون روابط بحرين با كشور ايران بسيار خوشحاليم و اميدواريم اين روابط گسترش يابد.



معاون نخست وزير بحرين افزود : امروز كشورهاي اسلامي به ويژه كشورهاي منطقه با مشكلات عديده ‌‏اي مواجه هستند كه مشكلات عراق ، افغانستان و فلسطين نمونه‌‏هايي از آن است و مسلمانان و دولت‌‏هاي اسلامي بايد با دوري از تفرقه‌‏هاي موجود ، به عنوان فريضه‌‏اي ديني به همكاري هر چه بيشتر با هم بپردازند.

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