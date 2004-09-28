به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس قوه قضاييه در اين ديدار هماهنگي وهم فكري علماي شيعه وسني در كشورهاي اسلامي و نزديكي بيشتر كشورهاي اسلامي را براي مقابله با اين مشكلات خواستار شد و گفت:امروز جهان اسلام مورد تهاجم قوي وسنگين دشمنان اسلام قرار گرفته و گروه هاي افراطي و تعصبات كوركورانه نيز، امنيت فكري و سياسي جهان اسلام را نشانه رفته است واين وظيفه علماي شيعه و سني ملتها و دولتهاي اسلامي است كه با همفكري و همكاري يكديگر در مقابل اين مشكلات بايستند .
رييس قوه قضاييه باتأكيد بر گسترش همكاري هاي همه جانبه ايران و بحرين، گفت: سفرهاي مقامات دو كشور و تبادل تجربيات و نظرات مي تواند ايران و بحرين را بيش ازپيش به هم نزديك كند و اين روابط بين كشورهاي اسلامي هرچه گسترش يابد ، طمع بيگانگان به منطقه و جهان اسلام كمتر مي شود.
شيخ عبدالله بن خالد ؛ معاون نخست وزير و وزير اسلامي بحرين نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از سفر به ايران ، خواستار گسترش همكاري هاي دو كشور در زمينه هاي مختلف شد و تصريح كرد: از گسترش روزافزون روابط بحرين با كشور ايران بسيار خوشحاليم و اميدواريم اين روابط گسترش يابد.
معاون نخست وزير بحرين افزود : امروز كشورهاي اسلامي به ويژه كشورهاي منطقه با مشكلات عديده اي مواجه هستند كه مشكلات عراق ، افغانستان و فلسطين نمونههايي از آن است و مسلمانان و دولتهاي اسلامي بايد با دوري از تفرقههاي موجود ، به عنوان فريضهاي ديني به همكاري هر چه بيشتر با هم بپردازند.
آيت الله هاشمي شاهرودي در ديدار نخست وزير بحرين:
تهاجم فرهنگي گسترده غرب و ظهور حركتهاي افراطي ازمشكلات كنوني جهان اسلام است
آيتالله هاشمي شاهرودي ؛ رئيس قوه قضاييه ،در ديدار معاون نخست وزير بحرين در تهران مشكل كنوني جهان اسلام را، تهاجم فرهنگي گسترده غرب براي مرعوب كردن مسلمانان و دوري از فرهنگ اسلامي از يك سو و بروز و ظهور حركتهاي افراطي در قالب گروه هايي ماننده القاعده از سوي ديگر دانست .
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