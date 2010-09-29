دستگاههای اجرایی موظف به واگذاری خدمات الکترونیکی به دفاتر پیشخوان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی را در دستور کار خود قرار دادند.

بر این اساس اخطارقانون اساسی از سوی نماینده مردم تهران الیاس نادران مبنی بر اینکه در این طرح باید عبارت دفاتر پستی حذف شود چرا که به ازدیاد این دفاتر پستی که تحت تصدی گری دولت نیز است می انجامد، مطرح شد و با موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس حذف این عبارت به رای گذاشته شد و رای آورد.

با حذف عبارت دفاتر پستی نمایندگان مصوب کردند که کلیه دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند تمامی خدمات باجه ای و الکترونیکی قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که از سوی بخش غیر دولتی، ایجاد و مدیریت می شود، واگذار کنند.

بر اساس این مصوبه مجلس ایجاد دفاتر و واحدهای کاری جدید برای این خدمات ممنوع است همچنین تمامی دفاتر دائمی فعلی باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابد و دفاتر جدید نیز در قالب این ماده واحده تاسیس شود.

آیین نامه اجرایی این قانون نیز ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.