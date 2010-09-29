میراث فرهنگی از راه اندازی موزه در مجن حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حمید یزدانی صبح چهارشنبه در دیدار با شهردار، امام جمعه و اعضای شورای شهر مجن گفت: در صورت در اختیار قرار دادن مکان مورد نیاز، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان نیز امکانات مورد نیاز برای راه اندازی این موزه را فراهم می کند.

وی با اشاره به مشارکت این اداره کل در مرمت بافت تاریخی مجن، بر پرداخت سهم مشارکتی شهرداری مجن برای مرمت بافت تاریخی این شهر تاکید کرد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهرود نیز در این دیدار با اشاره به اینکه میزان بازدید گردشگران در تمام فصول سال از مجن قابل توجه است، گفت: این شهر به ویژه در ایام محرم به دلیل برگزاری آیین های خاص و سنتی این ماه شامل تعزیه خوانی، بلند کردن نخل و ...می تواند در رونق گردشگری مذهبی منطقه موثر باشد.

حمیدرضا حسنی ثبت بافت تاریخی مجن در فهرست آثار ملی و بهسازی معابر این شهر را خواستار شد و گفت: مجن قابلیت راه اندازی یک موزه محلی را دارد.

شهردار مجن نیز در این نشست از اختصاص مکان مورد نیاز برای راه اندازی موزه در مجن و همکاری با اداره کل میراث فرهنگی برای مرمت بافت تاریخی این شهر خبر داد.