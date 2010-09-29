مالزی
آغاز ساخت اولین نیروگاه هسته ای مالزی – راه اندازی در 2021
دعوت نخست وزیر مالزی از کشورهای اسلامی برای عزم جهانی به منظور مبارزه با افراطیگری
محققان مالزی: حیوانات خطرناکترین وسیله بازی برای کودکانند
چالشهای پیش روی مالزی در طرحهای بلند پروازانه اقتصادی
دعوت نخست وزیر مالزی از کشورهای اسلامی برای عزم جهانی به منظور مبارزه با افراطیگری
محققان مالزی: حیوانات خطرناکترین وسیله بازی برای کودکانند
چالشهای پیش روی مالزی در طرحهای بلند پروازانه اقتصادی
اندونزی
بانک جهانی از رکورد جدید رشد اقتصادی اندونزی در سه ماهه گذشته خبر داد
همکاری مشترک میان اندونزی و استرالیا در مبارزه با تروریسم
سرمایه گذاری بخش خصوصی ژاپن در اندوزی در زمینه تولید سوختهای فسیلی
تصمیم دولت برای برخورد و حذف کامل شبه نظامیان تروریست در اندونزی
انتشار اوراق بهادار اسلامی به ارزش 111 میلیون دلار از سوی وزارت دارایی
6:44 امروز صبح "آچه" اندونزی باز هم لرزید
همکاری مشترک میان اندونزی و استرالیا در مبارزه با تروریسم
سرمایه گذاری بخش خصوصی ژاپن در اندوزی در زمینه تولید سوختهای فسیلی
تصمیم دولت برای برخورد و حذف کامل شبه نظامیان تروریست در اندونزی
انتشار اوراق بهادار اسلامی به ارزش 111 میلیون دلار از سوی وزارت دارایی
6:44 امروز صبح "آچه" اندونزی باز هم لرزید
تایلند
افتتاح شعبه بانک تایلند در چین
هدف از بمبگذاری در دفتر دادستان کل سوء قصد به جان وی نبوده است
معاون نخست وزیر تا 9 اکتبر نشست خبری برگزار نخواهد کرد
احتمال برقراری حکومت نظامی در آغاز سال نو میلادی در بانکوک
هدف از بمبگذاری در دفتر دادستان کل سوء قصد به جان وی نبوده است
معاون نخست وزیر تا 9 اکتبر نشست خبری برگزار نخواهد کرد
احتمال برقراری حکومت نظامی در آغاز سال نو میلادی در بانکوک
فیلیپین
پیش بینی رشد 6.2 درصدی سرمایه گذاری و صادرات تا پایان امسال از سوی بانک توسعه آسیا
پایان تحقیقات پیرامون حادثه ناگوار گروگانگیری از سوی تیم ویژه رئیس جمهور
تبدیل سیستم آموزشی پیش از دانشگاه از 10 سال به 12 سال
پایان تحقیقات پیرامون حادثه ناگوار گروگانگیری از سوی تیم ویژه رئیس جمهور
تبدیل سیستم آموزشی پیش از دانشگاه از 10 سال به 12 سال
سنگاپور
افزایش 18 درصدی آمار گردشگران در سنگاپور در ماه جاری
تسهیلات جدید برای راحتی مسافران در فرودگاه بین المللی سنگاپور
دو سوم جوانان سنگاپور در خطر بیماریهای مقاربتی
افزایش پروازهای میان سنگاپور و موریس
تسهیلات جدید برای راحتی مسافران در فرودگاه بین المللی سنگاپور
دو سوم جوانان سنگاپور در خطر بیماریهای مقاربتی
افزایش پروازهای میان سنگاپور و موریس
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