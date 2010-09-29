کریم قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان گفت: سپاهان در دیدار قبلی نتوانست نتایجی که موجب صعود این تیم به تیم‌های اول تا سوم جدول لیگ برتر شود را کسب کند که می‌توان دلایل مختلف را بررسی کرد اما بدون شک تیم ما می‌تواند با قدرت رقابت‌های لیگ برتر را دنبال و نتایج در خوری را بدست آورد.

وی ادامه داد: این قبول که تا کنون نتوانسته‌ایم انتظارات را برآورده کنیم اما دلیلی نمی‌شود که سپاهان فصل دهم لیگ برتر را با ناکامی ادامه دهد.

قنبری گفت: نباید از نظر دور داشت که سپاهان فصل قبل هم با چنین وضعیتی آغاز کرد ولی توانست به خوبی لیگ برتر را با مقام قهرمانی به پایان برساند، به همین دلیل تیم سپاهان هیچ چیز را از دست نداده البته باید قبول کنیم کار سختی را پیش رو داریم که تلاش زیاد می‌توان امتیازات از دست رفته را جبران نمود.

مربی سپاهان اظهار داشت: اولین بازی تیم سپاهان بعد از تعطیلات مقابل تیم استیل آذین است که بدون شک با حریف قدری بازی خواهیم داشت به همین دلیل با برنامه مقابل آنها قرار می‌گیریم ضمن آنکه تصورم این است بازی سپاهان و استیل اذین یکی از زیباترین بازیهای این فصل خواهد شد.

مربی سپاهان اظهار داشت: بازی تدارکاتی برزیل و ایران یکی از رخدادهای مهم به حساب می‌آید و سبب خواهد شد ملی پوشان کشورمان از اعتماد به نفس بالایی قبل از جام ملت‌ها برخوردار شوند.

قنبری در بخش پایانی سخنان خود گفت: اگر تعداد بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بزرگ افزایش یابد بدون شک به سود فوتبال ایران است و انگیزه بازیکنان را افزایش خواهد داد.