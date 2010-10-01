جزئیات بسته حمایتی از بخش مسکن اعلام شد

ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر در گفتگو با مهر درباره جزئیات بسته حمایتی از بخش مسکن در راستای هدفمندی یارانه ها گفت: با توجه به اهمیت بخش مسکن به دلیل سهم بالای آن در سبد خانوار( 30 درصد) و ارتباط گسترده آن با سایر بخشها ی تولیدی، انرژی بر بودن تولید مصالح ساختمانی و تاثیر پذیری دستمزد کارگران ساختمانی و قیمت زمین و مسکن از افزایش احتمالی ناشی از اجرای هدفمند سازی یارانه ها، حمایت از بخش مسکن به منظور به حداقل رساندن تبعات منفی ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها ضروری است.

وی افزود: در این راستا وزارت مسکن و شهرسازی دو رویکرد اساسی حمایت از برنامه های تامین مسکن به ویژه برنامه تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری و روستائی و همچنین حمایت از برنامه های تشویق فناوری های نوین و سازگار با صرفه جویی انرژی را مد نظر قرار داده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد با توجه به این رویکرد، جبران افزایش قیمت تولید مسکن گروه های کم درآمد شهری، جبران افزایش قیمت تولید مسکن روستایی و همچنین برنامه تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین مبنای برآورد یارانه های مورد نیاز برای اجرای برنامه های حمایتی بخش مسکن قرارگرفته است که از محل درآمد ناشی از اجرای هدفمند سازی که بر اساس قانون هدفمندسازی باید به بخشهای تولیدی اختصاص یابد، تامین می شود.

وی توضیح داد: در راستای این رویکردها و به منظور به حداقل رساندن آثار و تبعات احتمالی ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها اعمال تخفیف هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تامین بخشی از هزینه احداث واحد های اجاره ای کم درآمدها در قالب کمکهای اعتباری، کمک به تامین هزینه های مربوط به ایجاد تاسیسات و خدمات زیر بنایی در طرحهای تامین مسکن کم درآمدها و تامین بخشی ازهزینه های مربوط به بیمه کیفیت ساخت واحدهای جدیدی الاحداث و کمک به خدمات مهندسی گروه های کم درآمد بخشهایی از راهبردهای پیشروی دولت مبتنی بر اسناد و قوانین و مقررات موجود است.

صومعلو اعمال نظارت عالیه بر ساخت و سازها با ساتفاده از خدمات بخش غیردولتی، آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان و آموزش کارگران ساختمانی ماهر، مکانیابی، طراحی و آماده سازی زمین برای برنامه تامین مسکن گروه های کم درآمد و آسیب پذیر، اعطای کمک سود تسهیلات بانکی جهت برنامه های نامین مسکن کن درآمدها و اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه جویی در مصرف انرژی وسایر موارد در بخش مسکن روستایی نیز جزو راهبردهای پیشروی دولت به شمار می رود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی اظهارداشت: این راهبردها می تواند در قالب برنامه های حمایتی همچون طرح مسکن اجتماعی و مسکن اجاره ای که از جمله برنامه های اجرائی فرآوری دولت است، به اجرا درآید.

چگونگی اختصاص یارانه به تولید کنندگان مصالح ساختمانی

وی گفت: مهمترین اثر آزادسازی قیمت حاملهای انرژی در راستای اجرای هدفمندسازی یارانه ها به دلیل انرژی بری بالای تولید مصالح ساختمانی بر روی این نهاده ها است چرا که با افزایش قیمت حاملهای انرژی ، هزینه تولید و در نتیجه قیمت مصالح ساختمانی افزایش می یابد که این موضوع می تواند باعث افزایش هزینه ساخت و قیمت تمام شده واحدهای مسکونی شود.

صومعلو در عین حال اظهارداشت: به منظور جلوگیری از این امر، وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت صنایع و معادن تمهیداتی اندیشیده است تا از محل درآمد ناشی از اجرای هدفمند سازی یارانه ها به طور ویژه به تولید کنندگان که با استفاده از روش ها و تکنولوژی قدیمی مصالح ساختمانی تولید می کنند در بازار رقابتی تولید مصالح ساختمانی، حتی با دریافت کمک های فوق نیز قادر به ادامه تولید نیستند. بنابراین دولت در صدد است به این دسته از تولید کنندگان نیز با اعطای تسهیلات ویژه کمک کند تا با استفاده از روشها و تکنولوژی مدرن تر که مصرف انرژی بسیار پایین تر دارند شیوه تولید خود را اصلاح کنند.

زمان آغاز پرداخت یارانه‌ها به بخش مسکن

معاون وزیر مسکن و شهرسازی در پایان اعلام کرد همزمان با آغاز پرداخت یارانه ها، یارانه هایی که قرار است به بخش مسکن اختصاص یابد، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر دستگاه های مربوطه قرارمی گیرد تا بر اساس بسته حمایتی که تدوین شده است، هزینه شود.