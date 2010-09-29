کمیته انتخاب کارگران نمونه در همدان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسعود اقلامی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز به کار این کمیته افزود: کمیته انتخاب کارگران نمونه، به منظور شناسایی کارگران مخترع و مبتکر فعالیت خود را در استان همدان آغاز کرده است.

مسعود اقلامی با بیان اینکه انتخاب کارگران نمونه، بر اساس ماده 195 قانون کار، با همکاری دستگاه ها و سازمان های مرتبط انجام می شود، گفت: اشاعه و گسترش فرهنگ خودباوری و خود آگاهی و شناسایی و حمایت از کارگران مبتکر و خلاق استان همدان از اهداف این برنامه است.

وی با تاکید بر اینکه کار و تلاش همراه با نوآوری و خلاقیت، پیشرفت و بالندگی را به همراه دارد و منشاء افتخارات و دستاوردهای بزرگ می شود، اضافه کرد: تکریم استعداد های پویا و تشویق و ترغیب کارگران به ارائه طرح های ابتکاری به منظور صرفه جویی ارزی و افزایش تولید و بهره وری از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان همدان اظهار داشت: کارگران با بالا بردن توانایی های خود و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می توانند زمینه ساز حفظ عزت و اعتبارعمومی کشور در خصوص صنایع و تولیدات داخلی شوند.

اقلامی، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد های خلاق و حمایت از مبتکران ، مخترعان و نوآوران را از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد.