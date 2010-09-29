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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۲

کمیته انتخاب کارگران نمونه در همدان آغاز به کار کرد

کمیته انتخاب کارگران نمونه در همدان آغاز به کار کرد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی استان همدان از آغاز فعالیت کمیته انتخاب کارگران نمونه در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسعود اقلامی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز به کار این کمیته افزود: کمیته انتخاب کارگران نمونه، به منظور شناسایی کارگران مخترع و مبتکر فعالیت خود را در استان همدان آغاز کرده است.

مسعود اقلامی با بیان اینکه انتخاب کارگران نمونه، بر اساس ماده 195 قانون کار، با همکاری دستگاه ها و سازمان های مرتبط انجام می شود، گفت: اشاعه و گسترش فرهنگ خودباوری و خود آگاهی و شناسایی و حمایت از کارگران مبتکر و خلاق استان همدان از اهداف این برنامه است.

وی با تاکید بر اینکه کار و تلاش همراه با نوآوری و خلاقیت، پیشرفت و بالندگی را به همراه دارد و منشاء افتخارات و دستاوردهای بزرگ می شود، اضافه کرد: تکریم استعداد های پویا و تشویق و ترغیب کارگران به ارائه طرح های ابتکاری به منظور صرفه جویی ارزی و افزایش تولید و بهره وری از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان همدان اظهار داشت: کارگران با بالا بردن توانایی های خود و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می توانند زمینه ساز حفظ عزت و اعتبارعمومی کشور در خصوص صنایع و تولیدات داخلی شوند.

اقلامی، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد های خلاق و حمایت از مبتکران ، مخترعان و نوآوران را از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد.

کد مطلب 1161126

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