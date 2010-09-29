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۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۵۴

"آدینه مهد" در تمامی شهرهای گیلان گسترش می یابد

"آدینه مهد" در تمامی شهرهای گیلان گسترش می یابد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان گیلان گفت: با هدف رفاه حال نمازگزاران، بهزیستی گیلان در صدد گسترش " آدینه مهد" در تمامی شهرهای گیلان است.

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون درسه شهرستان گیلان آدینه مهد به منظور رفاه حال نمازگزارانی که با کودکان خود به میعادگاه های نماز جمعه می روند، فعال است.

وی عنوان کرد: طی هماهنگی های که با ستاد برگزاری نماز جمعه به عمل آمده مکانی درمجاورت محل اقامه نماز جمعه از صبح تا پایان نماز دراختیار بهزیستی قرارخواهد گرفت و بهزیستی شهرستان به سهم خود برای ساعاتی امکانات اولیه نگهداری، آموزش وبازی کودکان را فراهم و از مربیان مربوطه نیز برای نگهداری کودکان اقدام خواهد کرد.

مدیرکل بهزیستی گیلان ادامه داد: این اقدام بهزیستی علاوه براینکه باعث آسایش نمازگزاران می شود به سهم خود باعث گسترش فرهنگ آموزش وآگاهی مردم در نقش آموزشی و تربیتی مهدهای کودک نیز دارد.

کد مطلب 1161142

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