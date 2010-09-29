به گزارش خبرگزاری مهر، از جمع 880 فیلم ارسالی به دبیرخانه جشنواره، 611 فیلم (4/69% کل آثار) سهم بخش خصوصی بوده و 269 فیلم (6/30%) نیز توسط بخش دولتی تهیه شده است.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و انجمن سینمای جوانان ایران با ارائه بیش از 70 فیلم مستند، درصدر فهرست تهیه‌کنندگان دولتی مورد بحث قراردارند و سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران و شبکه اول سیما نیز با 25 و 19 فیلم، در رتبه سوم و چهارم این رده‌بندی قرار گرفته‌اند.

ضمن اینکه سایر سازمانها و نهادهای دولتی که با ارائه فیلم مستند، در برپایی مهمترین جشنواره مستند ایران مشارکت نسبی داشته‌اند، به این شرح هستند: مؤسسه روایت فتح، مؤسسه فرهنگی- هنری شاهد، گروه تلویزیونی جهاد، شبکه جهانی سحر، حوزه هنری (تهران و شهرستانها)، مؤسسه رسانه‌های تصویری، شبکه چهار و...

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینماحقیقت طی روزهای 17 تا 21 آبان‌ماه 1389 در شهر تهران برگزار خواهد شد.

