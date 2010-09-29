تهیه طرح استیضاح محرابیان با 30 محور و 14 امضاء

بهمن اخوان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی تذکرات و سئوالات مکرر در خصوص وضعیت صنعت در کشور از وزیر صنایع و عدم پاسخگویی مناسب از سوی این وزارتخانه تعدادی از نمایندگان در تلاش هستند تا محرابیان وزیر صنایع را استیضاح کنند.

وی گفت: ما در این روند با صنعتگران و تولید کنندگان جلسات متعدد کارشناسی برگزار کرده و این حوزه را آسیب شناسی کردیم.

اخوان تاکید کرد: طرح تهیه شده 30 محور دارد و تلاش ما بر این است که امضا کنندگان طرح افراد محدودی باشند که مصمم به استیضاح وزیر صنایع باشند.

نماینده تفرش گفت: ما معتقدیم طرح استیضاحی که بالای 20 امضا داشته باشد جواب نخواهد داد زیرا همواره طرح های استیضاح با امضاهای بالا با رایزنی ها از سوی وزارتخانه مواجه شده و هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.

اخوان یادآور شد: طرح استیضاح وزیر صنایع در نهایت با 14 امضا تقدیم هیئت رئیسه خواهد شد تا در صورت تلاش برای پس گرفتن امضاها امضا کنندگان از امضای خود منصرف نشوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجددا تاکید کرد: طرح استیضاح وزیر صنایع و ارائه آن به هیئت رئیسه با دیگر طرح های استیضاح ارائه شده به مجلس متفاوت خواهد بود و بازگشتی در امضاها وجود ندارد.

وی از ارائه این طرح به هیئت رئیسه در آینده ای نزدیک خبر داد.