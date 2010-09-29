نرم افزار قرآنی تلفن همراه طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار کامل قرآن در سه نسخه صوتی، تصویری و فونتی (ویژه تلفن همراه) برای اولین بار در کشور با کیفیت بالا و در سه نسخه صوتی، تصویری و فونتی تهیه شده است و به صورت رایگان در بخش دانلود موسسه در دسترس عموم قرار داده شده است.

از خصوصیات این نرم افزار می توان به دارا بودن نسخه ای باحجم کم، قابل استفاده بودن بر روی بیشتر گوشی های تلفن همراه، تلاوت کل قرآن به صورت ترتیل با صدای استاد مشاری العفاسی، نمایش تصویری قرآن با خط عثمان طه با اندازه مناسب، نمایش ترجمه آیات با ترجمه سلیس و روان مرحوم آیت الله مشکینی، دسترسی به آیات بر اساس شماره آیه و سوره، امکان جستجو کلمات در متن قرآن و عنوان سوره ها، دسترسی به آیات بر اساس شماره صفحه و یا جزء اشاره کرد.

علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استفاده از این نرم افزار می توانند به بخش دانلود سایت تبیان به نشانی اینترنتی www.tebyan.net/Download.html مراجعه کنند.