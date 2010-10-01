فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که آیا مسابقات قهرمانی فوتبال جوانان و نوجوانان آسیا بصورت مستقیم پخش خواهد شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: صحبتهایی در این خصوص با مسئولان صورت گرفته و امیدوارم این صحبتها نهایی شده و بازیهای این دو تیم در مسابقات آسیایی بصورت مستقیم پخش شود.
وی افزود: پخش مستقیم بازیهای آسیایی این دو تیم به روند صعودی فوتبال پایه ایران کمک میکند زیرا از یکسو مردم با دیدن بازیهای این تیمها، از وضعیت جوانان و نوجوانان شناخت بیشتری پیدا می کنند و از سوی دیگر کارشناسان و منتقدان با تماشای این بازیها راهکارها و نقدهایی را بیان می کنند که برای آماده سازی بهتر این تیمها مفید خواهد بود.
رئیس کمیته تیمهای ملی و کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در ادامه در مورد تساوی تیم ملی کشورمان برابر عمان اظهار داشت: عمان یکی از تیمهای خوب عربی است و بازیکنان تیم ملی باید مقابل این تیمها تمرکزشان را از دست ندهند. ضمن اینکه ضعیف دانستن تیمها باعث میشود، چنین نتایجی رقم بخورد.
معینی با بیان اینکه عمان تیمی نبود که بتواند ایران را متوقف کند، تاکید کرد: شرکت در تورنمنت غرب آسیا برای کسب تجربه تیم ملی است و تیم ما در این جام می تواند خود را با روش بازی تیمهای عربی بیشتر تطبیق دهد و با ساختارهای تیمی مختلف روبهرو شود. این تجربه قطعا برای موفقیت تیم ملی در جام ملتهای آسیا موثر است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه به غیر از امیر قلعه نویی یک مربی از تیمهای لیگ دسته اولی به کمیته فنی فدراسیون فوتبال اضافه خواهد شد، افزود: در حال مطالعه برای انتخاب این مربی هستیم. قطعا اضافه شدن این مربی و امیر قلعه نویی به کمیته فنی فدراسیون فوتبال تعامل خوبی را بین تیم ملی و باشگاهها برقرار کرده و ایدههای آنها در مجموع به سود فوتبال ملی و باشگاهی ایران خواهد بود.
معینی در پایان تصریح کرد: موفقیت امیر قلعه نویی در فوتبال باشگاهی ایران، تداوم افکار این مربی به سوی فوتبال مدرن، انگیزه بالا و تجربه حضورش در مسابقات دوره گذشته جام ملتهای آسیا دلیل اصلی انتخاب وی به عنوان نماینده باشگاهها در کمیته فنی فدراسیون فوتبال بوده است.
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