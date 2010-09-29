به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کیخواه امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه بررسی بسته حمایتی کشاورزی در راستای هدفمندی یارانه ها گفت: اگر این قانون اشکال و ایراداتی دارد فرصت برای برطرف کردن آن به دولت داده شده است و نمایندگان مجلس هم اگر مشکلاتی در این بسته دیدند، آن را اصلاح خواهند کرد.

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اساسنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی، بیان داشت: اساسنامه این سازمان اصلاح می شود، ضمن آنکه بر اساس قانون شورا می تواند سه نفر را از میان اعضا انتخاب کرده و برای ریاست سازمان به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد دهد.

وی درباره ابقای رئیس سازمان نظام مهندسی به صورت مادامالعمر، افزود: اگر فردی اقدامات خوبی انجام دهد می تواند همیشه کاندیدا باشد و ابقای وی تا کنون به دلیل مادام العمر بودن ریاست این سازمان نیست.

کیخواه با اشاره به افزایش قیمت حاملهای انرژی در بخش کشاورزی، گفت: به اعتقاد بنده افزایش قیمت نهاده‌ها بیشترین تاثیر را بر بخش کشاورزی می گذارد و به هزینه های خانوار و تولید می افزاید؛ از این رو باید در اعلام قیمتها در بخش کشاورزی توانایی بازپرداخت کشاورزان نیز در نظر گرفته شود نه اینکه صرفا قیمتی اعلام شود.

وی اعلام کرد : نگرانی بنده از بابت سیاستهای جبرانی دولت است و اینکه آیا دولت قادر به شناسایی به موقع نیازمندان است یا خیر و اگر چنین غفلتی صورت گیرد، کشور آسیب می بیند. کیخواه تصریح کرد: دولت باید برای کشاورزان در نقاط مختلف نسخه های متفاوتی تهیه کند.

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر تعامل متقابل دولت و مجلس ، خاطر نشان کرد: سهم 30 درصدی تولید و بنگاهها از محل آزادسازی یارانه ها از نظر مجلس قابل قبول نیست و یکی از ایرادات به تصمیمات دولت این است که نتوانستند متناسب با بخش کشاورزی به آن سهم بدهند.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: هنوز برخی در مجلس این موضوع را پیگیری می کنند اما به اعتقاد بنده تغییر کوتاه مدت در درون وزارتخانه و یا سازمانها به نفع بخش کشاورزی نیست و خلیلیان وزیری است که از لحاظ تئوری و نظری مسلط به امور است.

کیخواه افزود: نمایندگان در مجلس از مشکلات کشاورزان گله دارند اما واقعیت این است که بسیاری از تصمیمات و اقدامات در بیرون از بخش کشاورزی گرفته می شود اما چون آسیب متوجه کشاورز است سئوال از وزیر جهاد کشاورزی می شود.

وی در خصوص طرح تحقیق و تفحص از برنج های آلوده که یک سال از آن می گذرد به مهر گفت: باید مصلحتها را کنار گذاشت و به منافع کشور اندیشید چرا که ایراداتی در مورد مسایل اقتصادی کشور مطرح است و اگر با گذشت یک سال مسئولان قادر نباشند آلودگی برنج ها را مشخص کنند باید در ساختار دولت و مجلس تجدید نظر کرد.