خانه شادترین مکان دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته متخصصان نتیجه گیری های این تحقیق که بر اساس تحلیل احساسات و رفتارهای فرد در هنگام استفاده از تلفن همراه به دست آمده است می تواند مسیر افزایش میزان درک و شناخت از روانشناسی انسانها را هموار کند.

به گفته محققان کمبریج با بررسی انسانها در محیطهای طبیعی روانشناسان می توانند از شیوه های نامحسوس تری برای مطالعه بر روی دوره های شادی، خشم یا اضطراب افراد استفاده کنند. در حالی که محققان از تکنولوژی به عنوان ابزاری ایمن برای انجام مطالعات نام می برند، واقعیت این است که ابزارهای تکنولوژیکی روزی می توانند از توانایی درک حالات روحی انسانها برخوردار شوند.

نتایج این مطالعات نشان می دهد که انسان تا چه اندازه تحت تاثیر ساعت روز، محیط اطراف و ارتباطاتش با دیگران قرار دارد. در واقع آنها به این نتیجه رسیدند که موقعیت مکانی انسان بر روی حالات روانی وی تاثیر آشکاری دارد به طوری که بیش از نیمی از داوطلبان حاضر در این مطالعات زمانی که در خانه حضور داشتند، شاد و 54 درصد از آنها هنگام حضور در محل کارشان غمگین بودند.

همچنین این مطالعات نشان داد افراد شبها که روابط انسانها با یکدیگر نسبت به روز در گروه های کوچکتری شکل می گیرد، بیشتر احساساتی شده و از خود احساسات شدیدی نشان می دهند. به گفته محققان این شیوه جدید استفاده از تلفن همراه برای کنترل احساسات افراد، می تواند در خارج شدن روانشناسان از آزمایشگاه و مواجهه با انسانها در محیطهای طبیعی کمک کند.

در این مطالعه به اعضای گروهی 18 نفره از داوطلبان یک دستگاه گوشی نوکیای 6210 ارتقا یافته داده شد و در دوره زمانی 10 روزه تمامی حالات روحی آنها توسط این گوشی تلفن به ثبت رسید. سپس محققان برای تشخیص رفتارهای احساسی افراد از نرم افزار شناسایی صدا استفاده کردند. در این میان موقعیت مکانی فرد با استفاده از GPS و مخاطب وی با استفاده تکنولوژی های موجود در تلفن همراه و بلوتوث شناسایی می شدند.

محققان تاکید کردند در این مطالعه از گروهی کوچک از داوطلبان استفاده شده و حریم خصوصی آنها کاملا رعایت شده است و تمامی اطلاعاتی که در این مطالعه جمع آوری شده به خود افراد تعلق داشته و بازگردانده شده است.

بر اساس گزارش تلگراف، این تیم تحقیقاتی در واقع در تلاش بودند سیستمی مطالعاتی را به گونه ای بهبود دهند تا توانایی دسته بندی های آن از احساسات انسانها و واکنش آن نسبت به صداهای پس زمینه ارتقا پیدا کند.