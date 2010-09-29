به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محجوب افزود: طبق قانون مصوبه ای که ابلاغ شده، نمی تواند منتفی شده یا مورد بی توجهی قرار بگیرد مگر اینکه قانون دیگری مصوب شود که آن را لغو کند که مجلس نه تنها چنین تصمیمی را درباره لغو یا تغییر این قانون ندارد بلکه تلاش کند که حمایتهای بیشتری از مترو داشته باشد.

وی با اشاره به اظهاراتی که مبنی بر لغو یا منتفی شدن قانون مذکور عنوان شده ادامه داد: در صورتی که دولت چنین موضوعی را مطرح کرده باشد، این امر هیچ ماخذ قانونی ندارد و تنها خود مجلس می تواند قانون را با قانون دیگری لغو کند.

این نماینده مجلس از جدیت مجلس برای تخصیص اعتبارات ارزی به متروی کشور خبر داد و گفت: با آغاز فصل جدید تحصیلی، ترافیک بسیار سنگین شده و تنها راه فرار از آن مترو است به همین دلیل باید مسئولان نیز جدیت بیشتری برای تکمیل خطوط مترو در شهر تهران داشته باشند.

وی اظهار داشت: مجلس به هیچ وجه سکوت نکرده و با جدیت پیگیر تحقق قانون تخصیص اعتبارات ارزی به متروی کشور است چرا که این قانون منافع و رفاه مردم را در نظر گرفته و با تخصیص این اعتبارات مترو می تواند با پتانسیل بیشتری به مردم خدمات رسانی کند.



