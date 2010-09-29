خرمای بوشهر نیازمند بسته بندی مناسب است

دکتر نوذر منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: نحوه بسته بندی و فرآوری خرما و همچنین استفاده از شیوهای جدید عرضه خرما به صورتهای مختلف نقش بسزایی در بازاریابی این محصول با ارزش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هم اکنون 43 کارخانه بسته بندی و فرآوری خرما در استان بوشهر فعالیت می کنند، اظهار داشت: بیشتر این کارخانه ها در شهرستانهای دشتستان و تنگستان فعالند که سالانه بیش از 60 هزار تن محصول تولید می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در کارخانه های بسته بندی، خرمای استان در بسته های 250 گرمی تا 10 کیلوگرمی بسته بندی و برای صدور به کشورهای هند، پاکستان و حوزه خلیج فارس آماده می شود .

منفرد کبکاب و زاهدی عمده ترین نوع خرمای صادراتی استان عنوان کرد و اظهار داشت: شیره خرما، قند خرما و الکل از عمده ترین مشتقات این محصول گرمسیری است که در کارخانه های فرآوری تهیه می شود.